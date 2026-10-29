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"Bog je to namjestio, kad vidim suze mi krenu": Dara Bubamara prvi put o svom hitu koji je postao himna studenata

"Bog je to namjestio, kad vidim suze mi krenu": Dara Bubamara prvi put o svom hitu koji je postao himna studenata

Autor Jovana Milićević
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Dara Bubamara sinoć je pred nastup u Beogradu progovorila o pjesmi "Polje jagoda".

Dara Bubamara prvi put o svom hitu koji je postao himna studenata Izvor: Youtube printscreen/ Kurir

Pjesma Dare Bubamare "Polje jagoda", postala je himna svih studenata. Pjevačica je sada prvi put progovorila o tome što je njen veliki hit iz 2003. godine ponovo oživio. 

Dara Bubamara Polje jagoda pesma
Izvor: YouTube/Grand Production

"Bog je to namjestio. Emocije su tolike da mi i suze krenu. Predivan osjećaj, jedan dan sam se vratila iz Švajcarske i dobila snimak kako se moja pjesma pjeva u svim gradovima. To je najlepše što čovjek može da doživi. To nije moj koncert, pa da pjevaju, već pevaju bez mene. Hvala im svima, mnogo ih pozdravljam i podržavam", poručila je Dara. 

@darabubamara_liveZato ne volim…❤️#darabubamara♬ izvorni zvuk - Dara Bubamara

Ispod objave koja je osvanula na Tiktoku, samo su se nizali pozitivni komentari:

"Naježila sam se", "Bravo Daro", "Dara kraljica", "Dara je jedna ozbiljna ljudina", "Dara kraljica, objasni sve kroz svaku pjesmu", bili su samo neki od komentara. 

Punoljetstvo, pa svadba 

"Dogovorila sam se sa muzičarima, sada pravimo pozivnice, dekoracija, ludilo. Dosta razmišljam o organizaciji", govorila je Dara o punoljetstvu sina Koste, pa nakon toga najavila svadbu.

"Vidjećemo, nek smo živi i zdravi, biće kako Bog kaže. Ovo sve što imam je Bog vidio moja odricanja, sve sam sama stvorila svojim radom i jako sam ponosna na to. Kažem: 'Bože, hvala ti, isplatilo se sve što sam bila svoja'", poručila je Dara pa progovorila o prinovi.

"Ja bih voljela to da se desi, ali videćemo", zaključila je pred okupljenim medijima.

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Tagovi

Dara Bubamara pjesma

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