Una Čolić od dečka dobila poklon od 7.000 eura: Proslavila 25. rođendan van granica Srbije

Una čolić je na svom Instagram profilu objavila je niz fotografija iz Beča.

Izvor: unacolic / Instagram

Ćerka Zdravka Čolića, Una, dočekala je svoj rođendan na romantičnom putovanju u Beču, gde je uživala sa svojim emotivnim izabranikom. Njih dvoje uživali su na prelijepom putovanju, a ovu priliku on je iskoristio i da iznenadi izabranicu spektakularnim rođendanskim poklonom.

Izvor: unacolic / Instagram

Na svom Instagram profilu objavila je niz fotografija iz Beča, na kojima je pokazala kako je uživala na kratkom putovanju sa svojim emotivnim partnerom.

Izvor: unacolic / Instagram

Ovom prilikom ona je od njega dobila i spektakularan poklon. Naime, za rođendan Une Čolić u sobu njihovog hotela stigao je ogroman buket crvenih ruža, dok je "Cartier" sat vrijedan oko 7.000 eura Una sama odabrala.

Izvor: unacolic / Instagram

Njih dvoje uživali su i u večerama u luksuznim restoranima i obilasku grada, a rođendansku želju Una je zamislila tačno u ponoć, dok ju je on iznenadio malim kolačićem sa svećicom, kako bi slavlje počelo već tada.

Biznismen stariji 10 godina

Podsjetimo, emotivni izabranik Une Čolić uspešan je biznismen koji je od nje stariji 10 godina. Njene roditelje, koji su ovu vezu odobrili, imao je prilike dobro da upozna, te je poznato i da je sa porodicom Čolić već nekoliko puta ljetovao.

"Unin dečko bavi se preprodajom automobila i auto-djelova i u tome je veoma uspješan. On takođe poseduje lokale u Beogradu koje izdaje i od toga uzima veliki novac", rekao je izvor blizak ovom paru.

"Una Čolić i njen momak već nekoliko godina uživaju u ljubavi, nerazdvojni su i Zdravko Čolić je zetu dao blagoslov i primio ga u porodicu raširenih ruku. Ozbiljno razmišljaju o sledećem koraku, pa je tako veridba bliža nego ikada", pričao je nedavno izvor za "Informer".