Svi čekali da uđe u Elitu, ona postala voditeljka: Vjerenik je varao trudnu u rijalitiju, sad okrenula novi list

Bivša zadrugarka Milica Veličković, dobila je novi profesionalni angažman u okviru Pink grupacije.

Izvor: instagram/comara

Milica Veličković je zvanično počela da vodi jutarnji program na Red TV-u sa bivšim cimerom Borom Santanom.

Bivša učesnica Elite je kroz osmjeh otkrila kako se osjeća na novoj poziciji, te istakla da od sebe ne planira da pravi "veliku zvijezdu.

"Znala sam da ću pronaći svoj put"

"Super, ja sam inače vrlo skromna djevojka, tako da, što se tiče toga da ću da se uzvezdim, ja sam i prije dvije godine bila u epicentru dešavanja svih – ili da napravim od sebe žrtvu ili da uđem za neke mnogo, mnogo velike novce u Elitu, ali eto, ja sam znala da ću pronaći svoj put. Samo, ti si... Bora mi je bio pastir moj".

Prvobitno htjela da odbije ponudu

Ovaj televizijski transfer iznenadio je javnost budući da je Milica svega dvadesetak dana ranije izjavila da ne planira voditeljsku karijeru u formatu u kom učestvuje otac njenog djeteta trenutni učesnik "Elite 10", Borislav Terzić Terza.

Povodom spekulacija o njenom povratku pred kamere, ona je tada rekla:

"Ma gdje me očekujete, ma jok, to se ja šalim. Šta će mi to? Ja sam sa rijalitijem završila, radim na nekom ovom projektu. Nije do uslova, neću i ne vidim više sebe tamo. Gotivim rijaliti, ali ne kao učesnik. Ne mogu ja tamo da se svađam, šta treba, da idem da vrijeđam, psujem, da ne spavam, jedem paštete, ugojim se 10 kg? Ne bih mogla da budem ni voditelj formata gdje je otac mog djeteta učesnik, neprijatna situacija bi bila".

(pulsonline / MONDO)