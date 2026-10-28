Bila udata za Karića, pa se preselila u šumu: Pričali su da izvodi rituale, a sad otvorila vrata svog doma (Video)

Elena Karaman otvorila je vrata svog doma i pokazala unutrašnjost vile na Kosmaju.

Izvor: instagram/elenakaraman.essence

Dizajnerka enterijera, Elena Karaman, već neko vreme živi u vili na Kosmaju koja se nalazi usred šume.

Sada je objavila snimak kako šeta šumom dok uz nju ide pas koji izgledom skroz podseća na vuka.

Pogledajte fotografije Elene Karaman iz šume:

"Vučje bajke", napisala je u opisu.

Pogledajte 00:35 Elena Karaman u šumi sa vukom Izvor: instagram/elenakaraman.essence Izvor: instagram/elenakaraman.essence

Osim toga, snimila je i unutrašnjost kuće i kuhinju koja joj je najvažnija prostorija.

"Glavna prostorija za mene je kuhinja. Ja nju nekako vidim kao srce kuće i to neku sofru, neku trpezu oko koje se pričaju priče, oko koje se zbližava i okuplja porodica. I nekako podseća me na ona drevna vremena kada su se okupljali plemena i porodice oko vatre i pričale priče kada su stari prenosili mudrosti mladima oko oko te trpeze oko vatre. Prilikom dizajna kuhinje vrlo često ne implementiram gornje elemente", govorila je Elena.

Komšije tvrde da izvodi rituale

"Zbog svih rituala koje izvodi i izjava da skuplja krv iz ciklusa imali smo predrasude o njoj. Nije nam bilo pravo kada se pročulo da se doseljava ovde i da je kupila deo placa u šumi, ali sada nam je svejedno. Ona je prosto neprimetna i trudi se da bude tako. Vidimo je ponekad u dvorištu tokom lepog vremena i kako šeta šumom bosa, ali se sa komšijama ne druži. Ne pravi buku, ne voli gužvu", rekla je komšinica, a druga se nadovezala:

"Sinovi su joj jako vaspitana deca, jedan od njih svira gitaru. Tu je često i onaj njen dečko, ali ga, kada bolje razmislim sada dugo nisam videla. Ne znam da li još uvek živi sa njom."