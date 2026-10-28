"Brzo je preboljela Sašinu smrt": Dok utjehu traži na Ostrogu, Suzani Jovanović smještaju aferu sa pjevačem

Na pojedinim profilima plasira se lažna informacija da Suzana Jovanović ima novog partnera.

Izvor: YouTube/ Grand Online

Suzana Jovanović našla se na udaru, s obzirom na to da se na društvenim mrežama i pojedinim portalima plasira lažna informacija kakoi pjevačica ima novog partnera s kojim uživa nakon smrti Saše Popovića.

U ovu priču su povjerovali su mnogi, pa se na račun pjevačice u komentarima korisnika društvenih mreža mogu pročitati brojni negativni i uvredljivi komentari.

"Brzo je preboljela njegovu smrt! Suzana Jovanović uhvaćena u zagrljaju našeg popularnog pjevača!", glasi prvi naslov na jednom portalu, dok je drugi gotovo identičan:

"Nije joj dugo trebalo da preboli njegovu smrt! Suzana Jovanović uhvaćena u zagrljaju našeg popularnog pjevača!"

Izvor: Facebook/Prelistaj. rs

Pored senzacionalističkog naslova, pažnju su privukle i Suzanina slika sa širokim osmjehom, kao i navodna pjevačicina fotografija s novim izabranikom, koja je slikana s leđa, pa je očigledno da je u pitanju podvala nastala pomoću vještačke inteligencije (AI).

Izvor: Facebook/Prelistaj. rs

Ipak, da je u pitanju samo dobro smišljena prevara, koja očigledno ima za cilj da diskredituje suprugu pokojnog estradnog maga Saše Popovića, jasno je kad se klikne i uđe na pomenutu vijest.

Iako su čitaoci vjerovatno očekivali da u tim tekstovima saznaju ko je taj pjevač u čijem se Suzana zagrljaju našla, o tome u njima nema ni riječi, navedena je zapravo njena biografija.

"Suzana Jovanović je nakon velikog muzičkog uspjeha s pjesmom 'Džabe, care' odlučila da uspori karijeru i više se posveti porodici, a kasnije je jasno poručivala da to nije bila ničija odluka osim njene vlastite. Trudnoća, iscrpljujući tempo nastupa i potreba za mirnijim porodičnim životom presudili su da se povuče iz svakodnevnog estradnog ritma u trenutku kad je bila veoma tražena širom regiona. Upravo taj period obeležio je preokret u njenom životu: od pjevačice koja je neprestano putovala i nastupala do žene koja je sve više vremena želela provoditi uz decu, supruga i u porodičnom domu. Saša Popović joj je, kako je isticala, pružao podršku i razumijevanje, ali nije postavljao uslove niti joj branio nastavak karijere. On je nastavio razvijati svoje poslovne aktivnosti u muzičkoj industriji, dok je Suzana sve više preuzimala ulogu posvećene majke i žene koja je željela stabilniju svakodnevicu. 'Toliko sam radila da više nisam znala ni u kojoj sam državi, ni gdje pjevam, ni za koga pjevam.' Godinama kasnije, nakon smrti Saše Popovića, taj dio života dobio je i novu emotivnu težinu. Ostale su uspomene na zajednički život, na odluke donesene u dogovoru i na podršku koju je, prema vlastitom svjedočenju, imala u ključnim trenucima", piše u ovim tekstovima.

(Kuirr/MONDO)