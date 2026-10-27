Glumica Erika Eleniak se u avgustu ove godine priključila platformi za odrasle.
Američka serija "Čuvari plaže" prikazivala se 10 godina - od 1989. do 1999. godine. Emitovana je u 148 zemalja i ušla je u Ginisovu knjigu rekorda kao najgledaniji televizijski program. Svi pamte najavnu špicu, ali i prelepe glumice u crvenim kupaćim kostimima koje su žarile i palile malim TV ekranima.
Među njima je i glumica Erika Eleniak, koja danas ima 56 godina, i koja danas ne živi od glumačkog posla.
Ovako je izgledala u vreme "Bejvoč" slave:
U 56. godini zarađuje na sajtu za odrasle: Glumila u hit seriji "Bejvoč", a evo kako danas izgleda čuvena Erika (Foto)
Erika Eleniak je imala samo 20 godina kada je snimanje počelo. U to vreme, glumica je bila veoma popularna i čak je 1989. godine proglašena za ženu meseca u časopisu "Plejboj". Iza sebe ima dva braka i oba su se završila razvodom. Udavala se dva puta - 1998. i 2005. godine, a 2006. je dobila ćerku.
Od pre nekoliko meseci je aktivna na platformi Onlifens, a TMZ piše da je za tri meseca zaradila 300.000 dolara.
Izvori bliski bivšoj glumici otkrivaju da "posao cveta" i da nedeljno zarađuje 10.000 dolara.
Ovako danas izgleda:Izvor: MEGA / The Mega Agency / Profimedia