Kompanija Majkrosoft ponudila je dobrovoljne otpremnine za oko 60.000 radnika širom svijeta kako bi finansirala masivna ulaganja u vještačku inteligenciju od 175 milijardi dolara.

Izvor: Microsoft

Američka kompanija Majkrosoft saopštila je da nudi dobrovoljne otpremnine za oko 60.000 zaposlenih, što je više od četvrtine njene globalne radne snage, kako bi smanjila troškove i pomogla u finansiranju svojih masovnih ulaganja u vještačku inteligenciju (AI).

​Pravo na ponudu ima osoblje proizvođača Windows, uključujući zaposlene u odjeljenjima za AI iskustva, Copilot, finansije, ljudske resurse, Xbox i Windows + Devices, prenosi Rojters. Odeljenja marketinga, komercijalnog poslovanja i bezbijednosti biće izuzeta.

​"Ova ponuda daje novu mogućnost zaposlenima, koji možda razmišljaju o budućnosti van kompanije, da taj prelaz ostvare sada uz našu podršku. Takođe, daje mogućnost organizacijama da prilagode svoju radnu snagu promjenljivim potrebama", navodi se u dopisu zaposlenima.

Kompanija je prognozirala 175 milijardi dolara kapitalnih rashoda za kalendarsku 2026. godinu.​ Prema poslednjim podacima, Majkrosoft širom svijeta ima oko 223.000 zaposlenih na puno radno vrijeme.