Vlada Crne Gore donijela je na telefonskoj sjednici 26. oktobra novu Uredbu o viznom režimu, kojom se utvrđuju uslovi ulaska, tranzita i boravka stranih državljana u Crnoj Gori.

Izvor: Vlada Crne Gore

Uredba će se primjenjivati od 1. novembra 2026. godine, dok će dan stupanja na snagu biti narednog dana od objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“.

Prema tekstu uredbe, državljani velikog broja država moći će da ulaze u Crnu Goru, prolaze kroz njenu teritoriju i borave do 90 dana bez vize, uz važeću putnu ispravu. Među njima su državljani država članica Evropske unije, Srbije, Bosne i Hercegovine, Albanije, Sjedinjenih Američkih Država, Kanade, Ujedinjenog Kraljevstva, Japana, Australije, Novog Zelanda i brojnih drugih zemalja.

Članom 1 propisano je da državljani navedenih država „mogu ulaziti, prelaziti preko teritorije i boraviti u Crnoj Gori do 90 dana“, bez obaveze pribavljanja vize.

Bez vize do 90 dana mogu boraviti i imaoci važećih putnih isprava posebnih administrativnih područja Kine, Hong Konga i Makaa, kao i pojedinih prekomorskih teritorija Kraljevine Nizozemske i Ujedinjenog Kraljevstva, te imaoci putnih isprava izdatih za Tajvan, pod uslovima utvrđenim uredbom.

Nova uredba zadržava mogućnost ulaska u Crnu Goru sa važećom ličnom kartom za državljane država članica Evropske unije, Albanije, Bosne i Hercegovine, Islanda, Kosova, Lihtenštajna, Sjeverne Makedonije, Monaka, Norveške, San Marina, Srbije, Svete Stolice i Švajcarske.

Članom 2 propisano je da državljani tih država „mogu ulaziti, prelaziti preko teritorije i boraviti u Crnoj Gori do 30 dana, bez vize, sa važećom ličnom kartom“.

Posebno je uređen i režim za državljane Perua, koji mogu boraviti u Crnoj Gori do 30 dana sa važećom putnom ispravom, u skladu sa zaključenim ugovorom o uzajamnim putovanjima državljana.

Uredba propisuje da u Crnu Goru bez posebne crnogorske vize mogu ući i imaoci važećih stranih putnih isprava sa važećom šengenskom vizom, kao i vizama Australije, Japana, Kanade, Novog Zelanda, Irske, Sjedinjenih Američkih Država i Ujedinjenog Kraljevstva.

Njima je omogućen boravak do 30 dana, odnosno kraće ako važenje vize ističe ranije.

Isto pravilo predviđeno je za određene kategorije stranaca koji imaju dozvolu boravka u navedenim državama i područjima. U tom slučaju boravak u Crnoj Gori može trajati najduže 30 dana, odnosno do isteka dozvole boravka ako ona važi kraće.

Članom 5 uredbe precizirano je da ove mogućnosti važe za imaoce odgovarajućih važećih putnih isprava i viza, odnosno dozvola boravka.

Uredba uređuje i ulazak stranaca koji posjeduju putne isprave Ujedinjenih nacija i njihovih specijalizovanih agencija. Oni mogu boraviti u Crnoj Gori do 90 dana bez vize.

Predviđeni su i posebni uslovi za izbjeglice, lica bez državljanstva, imaoce posebnih putnih isprava za strance, kao i diplomatsko i službeno osoblje.

Za određene kategorije imalaca putnih isprava izdatih na osnovu konvencija o statusu izbjeglica i lica bez državljanstva, kao i posebnih putnih isprava za strance, omogućen je boravak do 30 dana bez vize.

Diplomate i službena lica iz država sa kojima Crna Gora ima zaključene bilateralne ugovore putovaće u skladu sa tim ugovorima.

Novim propisom predviđeno je da prestane da važi dosadašnja Uredba o viznom režimu, objavljena u „Službenom listu Crne Gore“, sa izmjenama i dopunama iz prethodnih godina.

Istovremeno, članom 11 propisano je da se oslobađanje od obaveze pribavljanja vize ne može uređivati posebnim aktima Vlade Crne Gore.

Uredba je zasnovana na članu 14 stav 2 Zakona o strancima, a kao potpisnik je naveden predsjednik Vlade Milojko Spajić.

Novi vizni režim počeće da se primjenjuje 1. novembra 2026. godine, nakon objavljivanja uredbe u „Službenom listu Crne Gore“ i stupanja na snagu u skladu sa njenim završnim odredbama.