Nevladina organizacija (NVO) Euromost podnijela je krivičnu prijavu protiv odgovornih lica u Opštini Bijelo Polje, nakon što niko nije reagovao na pojavu ispuštanja bijele tečnosti u rijeku Lim, uz kolektor i pored novoizgrađenog šetališta.

Izvor: MONDO / Bojana Zimonjić

Euromost je dostavio medijima video snimke iz avugsta mjeseca, na kojima se vidi ispuštanje bijele tečnosti u vode Lima, kako bi, kako ističu, javnost imala uvid u problem koji direktno ugrožava jednu od najvažnijih rijeka na sjeveru Crne Gore.

"Snimili smo lokaciju u Bijelom Polju na kojoj se nalaze šahte za prijem otpadnih voda, uz natpis da je prvu fazu projekta finansirala Evropska unija. Na toj lokaciji, prema našim saznanjima, prethodnih godina dovedene su otpadne vode koje se prikupljaju sa obaloutvrda, ali se one ponovo ispuštaju direktno u rijeku Lim", saopšteno je iz Euromosta, pišu Vijesti.

Poručuju da ispuštanje otpadnih voda, kao i nepoznate bijele tečnosti, ukazuje na ozbiljne sumnja da se rijeka Lim zagađuje upravo na lokaciji na kojoj je realizovana prva faza projekta.

"Ovakva situacija predstavlja potencijalnu prijetnju živom svijetu rijeke i ribljem fondu, zbog čega smo u tada zahtijevali hitnu reakciju nadležnih inspekcija i utvrđivanje porijekla ispuštene tečnosti, kao i odgovornosti svih nadležnih,ali još nijesmo dobili odgovor šta su preduzeli", navode iz te NVO.

Posebno pozivaju šefa Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori da se javno izjasni o ovom problemu.

"U septembru prošle godine iz Delegacije je objavljeno da se početak radova na narednoj fazi projekta, odnosno izgradnji sistema za prečišćavanje otpadnih voda, očekuje do sredine 2026. godine. Međutim, sada, u oktobru 2026. godine, prema informacijama kojima raspolaže NVO Euromost, nema vidljivog napretka u realizaciji najavljene druge faze. Smatramo da Delegacija Evropske unije ne može ostati po strani kada se projekti koje finansira evropskim novcem ne realizuju očekivanom dinamikom, a na terenu se pojavljuju ozbiljni problemi koji mogu ugroziti životnu sredinu. Zbog toga pozivamo Delegaciju EU da javnosti odgovori šta je preduzela kako bi se obezbijedila realizacija projekta i spriječilo dalje ispuštanje neprečišćenih otpadnih voda u Lim.A o čitavoj situaciji ćemo obavijestiti i Brisel. Prema podacima kojima raspolažemo, Opština Bijelo Polje se prije jedanaest godina ugovorom obavezala da realizuje sve tri faze projekta, uključujući izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. Za taj projekat Evropska unija je, prema našim saznanjima, obezbijedila više od šest miliona eura. Ipak, do danas je realizovana samo prva faza, dok se problem otpadnih voda i dalje ne rješava na način koji bi obezbijedio njihovo odgovarajuće prečišćavanje. Postavlja se opravdano pitanje: kakav je smisao ulaganja miliona eura evropskog novca u zaštitu životne sredine ako se otpadne vode i dalje ispuštaju u rijeku Lim", navodi se u saopštenju, prenose Vijesti.

Slična situacija, navode dalje u "Euromostu" je i sa izgradnjom regionalne deponije u Bijelom Polju, koja se obećava gotovo čitavu posljednju deceniju, ali od njene izgradnje i dalje nema ništa.

"I ovaj projekat najavljivali su Opština Bijelo Polje i Ministarstvo ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera, dok se i Vlada obavezala da će deponija biti završena do naredne godine. Međutim, građani i dalje čekaju da obećanja konačno budu pretvorena u konkretne rezultate. Postavlja se pitanje kako je moguće da se godinama najavljuju kapitalni projekti koji su od presudnog značaja za zaštitu životne sredine na sjeveru Crne Gore, dok se njihova realizacija ne pomjera očekivanom dinamikom. Dok se čekaju kolektor i regionalna deponija, problemi otpadnih voda i upravljanja otpadom ostaju neriješeni, a životna sredina i građani snose posljedice. NVO Euromost će o svim navedenim problemima, neispunjenim obećanjima i kašnjenjima u realizaciji projekata koji su od ključnog značaja za zaštitu životne sredine u Bijelom Polju obavijestiti i nadležne institucije Evropske unije u Briselu. Dostavićemo im raspoloživu dokumentaciju i snimke, uz zahtjev da se ispitaju okolnosti realizacije projekata finansiranih evropskim sredstvima, utvrde razlozi zbog kojih najavljeni rokovi nijesu ispoštovani i zatraže odgovori od nadležnih institucija. Smatramo da građani Bijelog Polja imaju pravo da znaju kako se troši evropski novac namijenjen zaštiti životne sredine i zašto, uprkos brojnim obećanjima, problemi sa otpadnim vodama i regionalnom deponijom i dalje nijesu riješeni", zaključuju u saopštenju.

"Snimili smo lokaciju u Bijelom Polju na kojoj se nalaze šahte za prijem otpadnih voda, uz natpis da je prvu fazu projekta finansirala Evropska unija. Na toj lokaciji, prema našim saznanjima, prethodnih godina dovedene su otpadne vode koje se prikupljaju sa obaloutvrda, ali se one ponovo ispuštaju direktno u rijeku Lim", saopšteno je iz Euromosta.