Njegove kolege, koje su ostale u kancelariji, izašle su iz zgrade kada su čule vrisku, zapomaganje i povike: “Ubiše čovjeka” i “Zovite policiju”.

Izvor: MONDO/Mia Radulović

Generalni direktor Direktorata za geologiju i rudarstvo Marko Vučinić pretučen je 21. oktobra nadomak Eko-efikasne zgrade u Podgorici, nakon sastanka na kojem su predstavnici dva ministarstva razgovarali o odobravanju korišćenja eksploziva u privredi, potvrđeno je “Vijestima” iz više izvora.

Prema informacijama lista, napala su ga trojica maskiranih muškaraca. Sagovornici tvrde da je Vučinić od udarca pao, a da je u napadu korišćena palica ili letva.

Njegove kolege, koje su ostale u kancelariji, izašle su iz zgrade kada su čule vrisku, zapomaganje i povike: “Ubiše čovjeka” i “Zovite policiju”.

Jedan od sagovornika “Vijesti” rekao je da su se tog dana predstavnici Ministarstva energetike i rudarstva i Ministarstva unutrašnjih poslova sastali kako bi dogovorili način odobravanja korišćenja eksploziva u privredi, pišu Vijesti.

“Vučinić se nakon sastanka zadržao još pola sata, da rezimiramo dogovoreno. Rekao je da ga je zvao ministar i krenuo iz kancelarije. Izašao je iz zgrade na sporedni izlaz, a nakon nekoliko minuta čuli smo vrisku i zapomaganje: ‘Ubiše čovjeka’, ‘Zovite policiju’... Svi smo izašli. Oko njega je već bilo desetak ljudi koji su mu pomagali. Mislim da je tu bio i vozač nekog ministra. Vučinić je imao ogrebotine na desnoj strani čela”, kazao je sagovornik lista.

Izvor “Vijesti” kazao je da je nekoliko Vučinićevih kolega nakon napada sa njim otišlo u policiju.

Rekao je i da se napad dogodio dvadesetak minuta nakon 13 sati, u dijelu koji je pokriven video-nadzorom...

“Nemoguće je da napadači ostanu neidentifikovani, jer su kamere svuda”, tvrdi.

Iz Uprave policije sinoć su listu potvrdili da je Vučinić tog dana, oko 18.30 časova, prijavio Odjeljenju bezbjednosti Podgorica da je neposredno prije toga fizički napadnut dok se kretao ka Rektoratu Univerziteta Crne Gore.

“Prema navodima iz prijave, prišla su mu tri muška lica mlađe dobi, od kojih mu je jedno zadalo udarac, nakon čega su se sva tri lica udaljila sa mjesta događaja. O događaju je obaviješten državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici... Policijski službenici Odjeljenja bezbjednosti Podgorica, po nalogu nadležnog državnog tužioca, preduzimaju sve zakonom propisane mjere i radnje u cilju identifikovanja lica koja su učestvovala u događaju, prikupljanja relevantnih dokaza i obavještenja, utvrđivanja motiva fizičkog napada, kao i rasvjetljavanja svih okolnosti ovog događaja”, saopšteno je redakciji iz Uprave policije.

Vučinić je pravnik po obrazovanju. Prema biografiji objavljenoj na sajtu Vlade, u Podgorici je završio Srednju ekonomsku školu “Mirko Vešović”. Osnovne i specijalističke studije ustavno-pravno-političkog smjera završio je na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore, prenose Vijesti.

Stručno osposobljavanje obavio je u Agenciji za promociju stranih investicija, nakon čega je radio kao upravni inspektor u Odjeljenju upravne inspekcije Ministarstva javne uprave. U biografiji se navodi da je bio dodatno radno angažovan u Upravi za katastar i državnu imovinu, Upravi za ljudske resurse, Agenciji za zaštitu životne sredine, preduzeću “Monteput”, Glavnom gradu i podgoričkim “Sportskim objektima”. Bio je i član Komisije za polaganje stručnog ispita za komunalne policajce Ministarstva javne uprave.

Za vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za geologiju i rudarstvo u tadašnjem Ministarstvu rudarstva, nafte i gasa određen je na sjednici Vlade 16. januara 2025. godine.

Jedan od sagovornika “Vijesti” rekao je da su se tog dana predstavnici Ministarstva energetike i udarstva i Ministarstva unutrašnjih poslova sastali kako bi dogovorili način odobravanja korišćenja eksploziva u privredi.





Njegove kolege, koje su ostale u kancelariji, izašle su iz zgrade kada su čule vrisku, zapomaganje i povike: “Ubiše čovjeka” i “Zovite policiju”.

Jedan od sagovornika “Vijesti” rekao je da su se tog dana predstavnici Ministarstva energetike i rudarstva i Ministarstva unutrašnjih poslova sastali kako bi dogovorili način odobravanja korišćenja eksploziva u privredi.

“Vučinić se nakon sastanka zadržao još pola sata, da rezimiramo dogovoreno. Rekao je da ga je zvao ministar i krenuo iz kancelarije. Izašao je iz zgrade na sporedni izlaz, a nakon nekoliko minuta čuli smo vrisku i zapomaganje: ‘Ubiše čovjeka’, ‘Zovite policiju’... Svi smo izašli. Oko njega je već bilo desetak ljudi koji su mu pomagali. Mislim da je tu bio i vozač nekog ministra. Vučinić je imao ogrebotine na desnoj strani čela”, kazao je sagovornik lista.

Izvor “Vijesti” kazao je da je nekoliko Vučinićevih kolega nakon napada sa njim otišlo u policiju.

Rekao je i da se napad dogodio dvadesetak minuta nakon 13 sati, u dijelu koji je pokriven video-nadzorom...

“Nemoguće je da napadači ostanu neidentifikovani, jer su kamere svuda”, tvrdi.

Iz Uprave policije sinoć su listu potvrdili da je Vučinić tog dana, oko 18.30 časova, prijavio Odjeljenju bezbjednosti Podgorica da je neposredno prije toga fizički napadnut dok se kretao ka Rektoratu Univerziteta Crne Gore.

“Prema navodima iz prijave, prišla su mu tri muška lica mlađe dobi, od kojih mu je jedno zadalo udarac, nakon čega su se sva tri lica udaljila sa mjesta događaja. O događaju je obaviješten državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici... Policijski službenici Odjeljenja bezbjednosti Podgorica, po nalogu nadležnog državnog tužioca, preduzimaju sve zakonom propisane mjere i radnje u cilju identifikovanja lica koja su učestvovala u događaju, prikupljanja relevantnih dokaza i obavještenja, utvrđivanja motiva fizičkog napada, kao i rasvjetljavanja svih okolnosti ovog događaja”, saopšteno je redakciji iz Uprave policije.