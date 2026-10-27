Pre 6 godina išao na striptiz kod Branke Blek Rouz: Til Lindeman ponovo u Beogradu, ovog puta bez Rammsteina

Frontmen kultnog Rammsteina u Areni 19. novembra

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Til Lindeman, frontmen nemačkog benda Rammstein, nastupiće 19. novembra 2027. godine u Beogradskoj areni, u okviru velike svetske solo turneje koja će obuhvatiti više od 50 koncerata širom sveta.

Nemački muzičar ponovo će se susresti sa beogradskom publikom, ovog puta u okviru samostalnog projekta, odvojenog od njegovih nastupa sa matičnim bendom. Prema najavljenom rasporedu, turneja "World Tour 2027" obuhvatiće 33 koncerta u 22 evropske zemlje, dok će prodaja ulaznica za evropske nastupe početi 28. oktobra.

Evropski deo turneje počinje 2. oktobra u Rigi, u Letoniji, a završava se 12. decembra u Pragu, u Češkoj. Beogradski koncert zakazan je za 19. novembar, između nastupa u Beču i Istanbulu.

Dolazak Lindemana sigurno će obradovati brojne ljubitelje teškog zvuka, koji će imati priliku da ga vide u drugačijem muzičkom i scenskom izdanju nego na koncertima Rammsteina.

Pre 6 godina išao na striptiz i slušao Maju Berović

Lindemanu ovo nije prvi put da je u prestonici, a pre šest godina se provodio u noćnom klubu Branke Blek Rouz, gde je pio rakiju i slušao hitove Maje Berović

Branka je tada za "Informer" otkrila kako je tekla noć.

"Došao je u Beograd da se provede, jer je čuo da je ovde noćni provod najbolji. U moj klub je stigao oko jedan posle ponoći, a svi smo ostali šokirani kada smo ga videli. Uopšte ga nismo očekivali. Zahtevao je da se u klubu pušta naša muzika, a ne strana. Posebno mu se dopada pesma od Maje Berović 'Neka stvar' uz koju su moje plesačice više puta izvodile tačku." započela je priču.

Ona je za ovaj list podelila i da se frontmen čuvene grupe oduševio rakijom, te da su mu i na poklon dali jednu flašu šljivovice.

Branka je, iako više ne igra, ovaj put napravila presedan, a Til je nakon ludog provoda zatražio da ga vode na ćevape.

"Čuo je da je to jedan od specijaliteta naše zemlje i hteo je da proba. Naručili smo mu pedeset ćevapa sa lukom, rekao je da su veoma ukusni, ali nije mogao sve da pojede." rekla je ona za ovaj list.