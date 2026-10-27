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Pre 6 godina išao na striptiz kod Branke Blek Rouz: Til Lindeman ponovo u Beogradu, ovog puta bez Rammsteina

Pre 6 godina išao na striptiz kod Branke Blek Rouz: Til Lindeman ponovo u Beogradu, ovog puta bez Rammsteina

Autor Dragana Tomašević
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Frontmen kultnog Rammsteina u Areni 19. novembra

Pre 6 godina išao na striptiz kod Branke Blek Rouz: Til Lindeman ponovo u Beogradu, ovog puta bez Ra Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Til Lindeman, frontmen nemačkog benda Rammstein, nastupiće 19. novembra 2027. godine u Beogradskoj areni, u okviru velike svetske solo turneje koja će obuhvatiti više od 50 koncerata širom sveta.

Nemački muzičar ponovo će se susresti sa beogradskom publikom, ovog puta u okviru samostalnog projekta, odvojenog od njegovih nastupa sa matičnim bendom. Prema najavljenom rasporedu, turneja "World Tour 2027" obuhvatiće 33 koncerta u 22 evropske zemlje, dok će prodaja ulaznica za evropske nastupe početi 28. oktobra.

Evropski deo turneje počinje 2. oktobra u Rigi, u Letoniji, a završava se 12. decembra u Pragu, u Češkoj. Beogradski koncert zakazan je za 19. novembar, između nastupa u Beču i Istanbulu.

Dolazak Lindemana sigurno će obradovati brojne ljubitelje teškog zvuka, koji će imati priliku da ga vide u drugačijem muzičkom i scenskom izdanju nego na koncertima Rammsteina.

Pre 6 godina išao na striptiz i slušao Maju Berović

Lindemanu ovo nije prvi put da je u prestonici, a pre šest godina se provodio u noćnom klubu Branke Blek Rouz, gde je pio rakiju i slušao hitove Maje Berović

Branka je tada za "Informer" otkrila kako je tekla noć.

"Došao je u Beograd da se provede, jer je čuo da je ovde noćni provod najbolji. U moj klub je stigao oko jedan posle ponoći, a svi smo ostali šokirani kada smo ga videli. Uopšte ga nismo očekivali. Zahtevao je da se u klubu pušta naša muzika, a ne strana. Posebno mu se dopada pesma od Maje Berović 'Neka stvar' uz koju su moje plesačice više puta izvodile tačku." započela je priču.

Ona je za ovaj list podelila i da se frontmen čuvene grupe oduševio rakijom, te da su mu i na poklon dali jednu flašu šljivovice.

Branka je, iako više ne igra, ovaj put napravila presedan, a Til je nakon ludog provoda zatražio da ga vode na ćevape.

"Čuo je da je to jedan od specijaliteta naše zemlje i hteo je da proba. Naručili smo mu pedeset ćevapa sa lukom, rekao je da su veoma ukusni, ali nije mogao sve da pojede." rekla je ona za ovaj list.

Tagovi

Ramštajn arena Til Lindeman

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