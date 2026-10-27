Crno-bijeli su uspjeli da pronađu igrača za deficitarnu poziciju, pa će morati da se odreknu usluga iskusnog asa.

Izvor: MN Press

Bilo je jasno da je Bandža Si prelazno rješenje za KK Partizan, a čim su stigle novajlije u Humsku, izgubio je svoje mjesto u rosteru. Kako Meridian sport saznaje, krilni centar ne putuje na duplo kolo Evrolige, što je svakako naznaka da je blizu kraj saradnje.

Siju ugovor ističe 28. oktobra i ostaće u Beogradu gdje će nastaviti sa individualnim treninzima. Iskusni as je krajem septembra potpisao kratkoročnu saradnju sa klubom, nakon povrede Dereka Vilisa, ali po dolasku Roberta Frenksa njegova pomoć više neće biti potrebna.

Oba pojačanja Antonio Rivs i Robert Frenks su registrovani za Evroligu i debitovaće u Francuskoj protiv Asvela, a potom ih čeka gostovanje Žalgirisu.

Partizan "siječe" u oktobru

Partizan je za vikend objavio konačni raskid saradnje sa Džabarijem Parkerom, a očekuje se da i Si pronađe novu sredinu jer mu ugovor ističe sutra.

U drugom mandatu u Humskoj upisao je osam nastupa ove sezone, a najbolju partiju odigrao je protiv ekipe Beča u ABA ligi, kada je postigao 15 poena.

U Partizanu je prethodno bio u sezoni 2018/19, kad je tim vodio Andrea Trinkijeri. U međuvremenu je nosio dresove Andore, Metropolitana, Pariza i Oradee.