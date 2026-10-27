Silvana Armenulić je svoju ćerku Gordanu uvek vodila sa sobom gde god je mogla, pa su tako bile izuzetno vezane jedna za drugu

Izvor: Printskrin, Youtube/

Ćerka legendarne pevačice narodne muzike Silvane Armenulić i njenog supruga Radmila Armenulića, Gordana, imala je samo 12 godina kada je pevačica stradala u saobraćajnoj nesreći.

Vidi opis Ćerka Silvane Armenulić preslikana majka: Bile su jako vezane, u trenutku tragedije imala samo 12 godina 18.5.1939. Silvana Armenulić Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Youtube / RTS Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: YouTube/srbabeg/Printscreen Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Printskrin, Youtube/ Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Printskrin, Youtube/ Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Youtube/ Mario Novakovic Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Printskrin, Youtube/ Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Youtube / ekrem milic, Youtube / Neka pesma kaže RTV Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Printskrin, Youtube/ Br. slika: 8 8 / 8

Silvana Armenulić je svoju ćerku uvek vodila sa sobom gde god je mogla, pa su tako bile izuzetno vezane jedna za drugu. Mnogi i danas komentarišu da je Gordana od majke nasledila lepotu, kao i da neverovatno liče.

Ćerka legendarne pevačice je profesorka matematike

Mnogi se iznenade kada saznaju čime se ona bavi. Gordana je po profesiji profesorka matematike u jednoj beogradskoj gimnaziji i majka dvojice sinova.

Gordana Armenulić ćerka Silvane

Izvor: Facebook

Gordana se u emisiji "Exploziv" prisetila odrastanja uz majku i otkrila manje poznate detalje iz njihovog privatnog života:

"Stvarno me je vodila svuda sa sobom kad god je mogla. Nikada nije dozovoljavala da je neko šminka, da joj neko namešta frizuru. Uvek je volela sve sama da odradi. Bila sam pored nje dok je sve to radila i uživala sam."

Osim toga, ispričala je kako su provodile zajedničko vreme u kuhinji i učeći porodične recepte:

"Volela sam zajedno sa njom da kuvam, da pravim pečurke. Njen otac, moj deda je bio poslastičar, tako da je ona sjajno pravila kolače. Učila sam od nje".

Vidi opis Ćerka Silvane Armenulić preslikana majka: Bile su jako vezane, u trenutku tragedije imala samo 12 godina 18.5.1939. Silvana Armenulić Milan kao Toma, Tamara kao Silvana Silvana Armenulić - 18. 5. 1939. Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Youtube/ Mario Novakovic Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: YouTube/srbabeg/Printscreen Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Aleksandar Letić Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Aleksandar Letić Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović Br. slika: 5 5 / 5

Legendarna pevačica narodne muzike, Silvana Armenulić, koja je izgubila život u saobraćajnoj nesreći 1976. godine, ostala je upamćena ne samo po emotivnim pesmama, ali i burnom ljubavnom životu. Četiri godine pre smrti dala je intervju u kom je otkrila koliko ju je uznemiravalo što su se mediji bavili njenim privatnim životom.

(/MONDO)