logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Nataša Bekvalac otkrila sa kojim oženjenim kolegom bi bila: "Možda mi se omakne, šta sad"

Nataša Bekvalac otkrila sa kojim oženjenim kolegom bi bila: "Možda mi se omakne, šta sad"

Autor Marina Cvetković
0

Pjevačica Nataša Bekvalac je kroz urnebesne i zapažene izjave otkrila sa kojim kolegom kim bi stupila u brak ili bila u intimnoj vezi.

Nataša Bekvalac otkrila sa kojim oženjenim kolegom bi bila: "Možda mi se omakne, šta sad" Izvor: Instagram/bekvalceva

Nataša Bekvalac odgovarala je na pitanja o tome s kim bi bila u vezi, s kim bi imala intimne odnose, a s kim stupila u brak. Tada je pjevačica dala nekoliko urnebesnih i zapaženih izjava.

Kada je u jednom krugu birala između Saše Kovačevića, fotografa Dušana Petrovića i Devita, izjavila je:

"Da Saši Kovačeviću ne poznajem predivnu ženu, možda eventualno s**s i Devito brak! Da se i ja jednom dobro udam! " rekla je ona tada.

Na konstataciju da je Devito oženjen, Nataša je kratko i kroz smeh prokomentarisala:

"Znam, ali šta sad!"

"Možda mi se omakne neki brak, ali i s*ks"  

Govoreći o košarkašu Nikoli Jokiću, glumcu Viktoru Saviću i muzičaru Gazda Paji, naglasila je da ne želi da zvuči kao da moralše, ali je istakla:

"Neću da ispadne da nešto morališem. Šta god da kažem za Nikolu Jokića, čovjek ima predivnu suprugu, mislim degutantno je. Viktor Savić mi je drugar, Gazda Paju ne poznajem. Hajde, možda mi se omakne neki brak, ali i s**s, što da ne."

"Vlasnici klubova prevrću očima kad treba da gostujem"

Inače, Nataša se nedavno osvrnula i na svoje koncerte i odnos publike, otkrivši šta joj vlasnici diskoteka često zamijeraju:

"Vlasnici diskoteka i klubova uglavnom prevrću očima kad ja treba da im gostujem. Ne vole me jer kažu da dolaze samo žene, čast izuzecima, a žene, kažu, ne troše. Nema velikog pazara kad ja dođem. A ja bih da poručim dragim mojim ženama da rade i da budu vrijedne, da plaćaju svoje piće i svoje račune."

(Informer / MONDO) 

Možda će vas zanimati

Tagovi

Nataša Bekvalac

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ