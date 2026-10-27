Pjevačica Nataša Bekvalac je kroz urnebesne i zapažene izjave otkrila sa kojim kolegom kim bi stupila u brak ili bila u intimnoj vezi.

Izvor: Instagram/bekvalceva

Nataša Bekvalac odgovarala je na pitanja o tome s kim bi bila u vezi, s kim bi imala intimne odnose, a s kim stupila u brak. Tada je pjevačica dala nekoliko urnebesnih i zapaženih izjava.

Kada je u jednom krugu birala između Saše Kovačevića, fotografa Dušana Petrovića i Devita, izjavila je:

"Da Saši Kovačeviću ne poznajem predivnu ženu, možda eventualno s**s i Devito brak! Da se i ja jednom dobro udam! " rekla je ona tada.

Vidi opis Nataša Bekvalac otkrila sa kojim oženjenim kolegom bi bila: "Možda mi se omakne, šta sad" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram/sashakovacevic/Printscreen Br. slika: 13 1 / 13 Izvor: Instagram/sashakovacevic Br. slika: 13 2 / 13 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 13 3 / 13 AD Izvor: Lepa i Srecna Br. slika: 13 4 / 13 Izvor: Instagram/sashakovacevic Br. slika: 13 5 / 13 Izvor: Instagram/sashakovacevic Br. slika: 13 6 / 13 AD Izvor: Instagram/sashakovacevic/screenshot Br. slika: 13 7 / 13 Izvor: Instagram/sashakovacevic/screenshot Br. slika: 13 8 / 13 Izvor: Instagram/markovukotic Br. slika: 13 9 / 13 AD Izvor: Instagram/sashakovacevic/screenshot Br. slika: 13 10 / 13 Izvor: Instagram.com/sashakovacevic Br. slika: 13 11 / 13 Izvor: Instagram.com/sashakovacevic Br. slika: 13 12 / 13 AD Izvor: Instagram.com/sashakovacevic Br. slika: 13 13 / 13

Na konstataciju da je Devito oženjen, Nataša je kratko i kroz smeh prokomentarisala:

"Znam, ali šta sad!"

"Možda mi se omakne neki brak, ali i s*ks"

Govoreći o košarkašu Nikoli Jokiću, glumcu Viktoru Saviću i muzičaru Gazda Paji, naglasila je da ne želi da zvuči kao da moralše, ali je istakla:

"Neću da ispadne da nešto morališem. Šta god da kažem za Nikolu Jokića, čovjek ima predivnu suprugu, mislim degutantno je. Viktor Savić mi je drugar, Gazda Paju ne poznajem. Hajde, možda mi se omakne neki brak, ali i s**s, što da ne."

"Vlasnici klubova prevrću očima kad treba da gostujem"

Inače, Nataša se nedavno osvrnula i na svoje koncerte i odnos publike, otkrivši šta joj vlasnici diskoteka često zamijeraju:

"Vlasnici diskoteka i klubova uglavnom prevrću očima kad ja treba da im gostujem. Ne vole me jer kažu da dolaze samo žene, čast izuzecima, a žene, kažu, ne troše. Nema velikog pazara kad ja dođem. A ja bih da poručim dragim mojim ženama da rade i da budu vrijedne, da plaćaju svoje piće i svoje račune."

(Informer / MONDO)