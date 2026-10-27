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Dečko vozi kamion, a ona za nedelju dana zaradi 10.000 eura: Ovako izgleda stan Dalile Dragojević u Americi

Dečko vozi kamion, a ona za nedelju dana zaradi 10.000 eura: Ovako izgleda stan Dalile Dragojević u Americi

Autor Dragana Tomašević
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Bivša učesnica rijalitija nerijetko na mrežama podijeli detalje iz svog doma u Americi.

Dečko vozi kamion, a ona za nedelju dana zaradi 10.000 eura: Ovako izgleda stan Dalile Dragojević u Izvor: Instagram/dalila_dragojevic_official

Bivša rijaliti učesnica Dalila Dragojević pokazala je stan u Majamiju u kom živi sa dečkom Markom, uređen u svjetlim bež i bijelim tonovima.

Iako je prije nekoliko godina bila glavna tema tokom, ali i nakon učešća u rijalitiju, Dalila Dragojević sada živi u medijskoj ilegali daleko od javnog svijeta. Ipak, nerijetko deli detalje iz svog života u Americi na društvenim mrežama TikTok i Youtube.

Sada je pokazala kadrove iz svog doma u kom živi od nedavno. U stanu je sve uređeno po njenom uskusu, a jasno je da je vodila računa o svakom detalju. Enterijer je pretežno u svetlijim tonovima, a stan sadrži dnevnu sobu, koja se nastavlja na trpezariju, iz koje se ulazi u kupatilo i sobu, dok je kuhinja odvojena šankom.


U dnevnom boravku nalazi se bijela garnitura, iznad koje je postavljena slika u sivim tonovima, dok je cjelokupna dekoracija u bež i bijelim tonovima.
Otkako se preselila u Ameriku kod svog dečka Marka, njen život se promijenio iz korjena, a zahvaljujući nevjerovatnoj aktivnosti na društvenim mrežama, na njen račun redovno ležu ogromne sume novca.

Prema pisanju medija, popularna influenserka na nedeljnom nivou zarađuje više od 10.000 eura.

Dalila je uspjela da postigne ono što niko prije nje u regionu nije – postala je prva osoba sa Balkana koja je na TikToku osvojila prestižni status profesionalca u emitovanju uživo. Ona se ovim istorijskim uspjehom ponosno pohvalila svojim pratiocima, ističući zahvalnost svima koji su joj pomogli da dođe do ovog statusa.

(Informer, MONDO)

Tagovi

Dalila Dragojević dečko

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