Bivša učesnica rijalitija nerijetko na mrežama podijeli detalje iz svog doma u Americi.
Bivša rijaliti učesnica Dalila Dragojević pokazala je stan u Majamiju u kom živi sa dečkom Markom, uređen u svjetlim bež i bijelim tonovima.
Iako je prije nekoliko godina bila glavna tema tokom, ali i nakon učešća u rijalitiju, Dalila Dragojević sada živi u medijskoj ilegali daleko od javnog svijeta. Ipak, nerijetko deli detalje iz svog života u Americi na društvenim mrežama TikTok i Youtube.
Sada je pokazala kadrove iz svog doma u kom živi od nedavno. U stanu je sve uređeno po njenom uskusu, a jasno je da je vodila računa o svakom detalju. Enterijer je pretežno u svetlijim tonovima, a stan sadrži dnevnu sobu, koja se nastavlja na trpezariju, iz koje se ulazi u kupatilo i sobu, dok je kuhinja odvojena šankom.
Dečko vozi kamion, a ona za nedelju dana zaradi 10.000 eura: Ovako izgleda stan Dalile Dragojević u Americi
U dnevnom boravku nalazi se bijela garnitura, iznad koje je postavljena slika u sivim tonovima, dok je cjelokupna dekoracija u bež i bijelim tonovima.
Otkako se preselila u Ameriku kod svog dečka Marka, njen život se promijenio iz korjena, a zahvaljujući nevjerovatnoj aktivnosti na društvenim mrežama, na njen račun redovno ležu ogromne sume novca.
Prema pisanju medija, popularna influenserka na nedeljnom nivou zarađuje više od 10.000 eura.
Dečko vozi kamion, a ona za nedelju dana zaradi 10.000 eura: Ovako izgleda stan Dalile Dragojević u Americi
Dalila je uspjela da postigne ono što niko prije nje u regionu nije – postala je prva osoba sa Balkana koja je na TikToku osvojila prestižni status profesionalca u emitovanju uživo. Ona se ovim istorijskim uspjehom ponosno pohvalila svojim pratiocima, ističući zahvalnost svima koji su joj pomogli da dođe do ovog statusa.
(Informer, MONDO)