Umro čuveni Pavel iz "Zvjezdanih staza": Ostavio neizbrisiv trag u svijetu filma

Predstavnici glumca Voltera Keniga saopštili su tužne vijesti.

Izvor: Youtube/David Hazard

Američki glumac Volter Kenig, najpoznatiji po ulozi Pavela Čekova u originalnoj seriji "Zvjezdane staze" i sedam filmova iz ovog naučnofantastičnog serijala, preminuo je u nedelju u Los Anđelesu u 90. godini.

Njegovi predstavnici oglasili su se saopštenjem u kojem su se oprostili od glumca i istakli da je ostavio neizbrisiv trag u svijetu filma i televizije, ali i u srcima brojnih obožavalaca širom svijeta.

"Danas žalimo zbog odlaska Voltera Keniga, čiji su talenat, toplina i nezaboravne uloge ostavili trajan trag na generacije obožavalaca širom svijeta. Preminuo je prirodnom smrću, usljed starosti, u svom domu u Severnom Holivudu, prethodne večeri, okružen ćerkom i sestričinom", navodi se u saopštenju.

Najpoznatiji po kultnoj ulozi Pavela Čekova u originalnoj seriji "Zvjezdane staze", Volter je inspirisao publiku svojim optimizmom, humorom i avanturističkim duhom. Osim "Zvjezdanih staza", njegova duga i bogata karijera pokazala je koliko je bio svjestran glumac i koliko je volio svoj poziv. Njegov izuzetan talenat nastavio je da dolazi do izražaja i u poznim godinama, a nedavno je ostvario ulogu u kratkom filmu "Mr. Fleischmann", za koju je osvojio nagradu Platinum za najboljeg glumca na dodijeli priznanja Independent Shorts Awards 2026. godine. To je bilo dostojno priznanje za čitav život posvećen glumi.

Volterovo nasleđe prevazilazi granice ekrana. Tokom brojnih pojavljivanja na konvencijama i susreta sa obožavaocima, sa svima koje je upoznao dijelio je svoju dobrotu, duhovitost i zahvalnost. Razumio je šta "Zvjezdane staze" znače ljudima i prigrlio zajednicu koja je nastala oko ovog serijala.

U ime svih nas, izražavamo najdublje saučešće Volterovoj porodici, prijateljima, kolegama i milionima obožavalaca čije je živote dotakao tokom decenija.

Hvala ti, Voltere, na uspomenama, inspiraciji i na tome što si hrabro otišao tamo gde je malo ko pre tebe kročio", naveli su njegovi predstavnici.

Uloga koja ga je proslavila

Kenig je ulogu Pavela Čekova, mladog oficira za navigaciju u originalnoj seriji "Zvjezdane staze", dobio u periodu kada su autori želeli da privuku i tinejdžersku publiku. Njegova frizura podsjećala je na onu koju je nosio Dejvi Džouns, član popularne grupe The Monkees.

Čekov, ruski lik u seriji, poslužio je i kao način da se kroz humor ismeje sovjetska sklonost da se zasluge za gotovo svaki važan ljudski izum pripisuju Rusima.

Kenig je Čekova ponovo igrao u televizijskom filmu "Star Trek: Renegades" iz 2015. godine. Radnja je smještena u period kada je ovaj lik unaprijeđen u admirala. Film je finansiran prikupljanjem novca od obožavalaca, a zamišljen je kao mogući uvod u novu televizijsku seriju iz franšize.

Pogledajteo kako je Volter izgledao u filmu "Zvjezdane staze":

Čekov se nije pojavljivao u animiranoj seriji "Zvjezdane staze" s početka sedamdesetih godina zbog ograničenog budžeta, ali je Kenig napisao jednu epizodu pod nazivom "The Infinite Vulcan".

Njegov lik imao je važnu ulogu i u filmu "Star Trek II: The Wrath of Khan" iz 1982. godine, u kojem je glumac dobio značajan prostor na ekranu. Ovo ostvarenje se često smatra najboljim filmom iz čitavog serijala.

Kenig je bio poznat i po ulozi u još jednoj naučnofantastičnoj franšizi, seriji "Babylon 5", koju je osmislio Dž. Majkl Straczynski. U njoj je igrao Alfreda Bestera, zlog pripadnika Psi policije, čije je ime inspirisano piscem naučne fantastike. Pojavio se u 12 epizoda serije, emitovanih između 1994. i 1998. godine.

Od studija psihologije do glumačke karijere

Volter Marvin Kenig rođen je u Čikagu, u porodici ruskog jevrejskog porijekla koja se prvobitno prezivala Kenigsberg. Pohađao je srednju školu Fildston u Njujorku, gde se prvi put oprobao na sceni, a potom je upisao Grinel koledž u Ajovi. U početku je studirao medicinu, ali se kasnije prebacio na Univerzitet Kalifornije u Los Anđelesu (UCLA), gde je diplomirao psihologiju.

Zvezdane Staze scene iz filma Pavel Izvor: Youtube/David Hazard

Jedan od profesora podstakao ga je da se posveti glumi, nakon čega je počeo da pohađa časove u glumačkoj školi Neighborhood Playhouse u Njujorku. Među njegovim kolegama bili su Kristofer Lojd, sa kojim će kasnije glumiti u filmu "Star Trek III: The Search for Spock", Džejms Kan i Dabni Kolman. Lojd je u tom filmu igrao klingonskog komandanta Kruga.

Kenig je televizijski debi imao 1962. godine, u nepriznatoj ulozi u jednoj epizodi serije "Combat!". Nakon toga gostovao je u serijama "The Untouchables", "General Hospital", "The Alfred Hitchcock Hour", "Ben Casey", "Gidget" i "I Spy".

Kada je originalna serija "Zvjezdane staze" završena 1969. godine, nastavio je povremeno da se pojavljuje na televiziji. Gostovao je u serijama "The Virginian", "Ironside" i "Columbo", u čijoj se jednoj epizodi pojavio i Vilijam Šatner kao specijalni gost. Igrao je i zamenika šerifa u niskobudžetnom filmu "Nightmare Honeymoon", u kojem je glavnu ulogu imao Dak Rambo.

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Poslednje pojavljivanje glumca Valter Keinga Izvor: youtube/TMZ Clips

Tokom osamdesetih godina, dok je radio na filmovima iz serijala "Zvezdane staze", igrao je Pompeja u televizijskoj adaptaciji drame "Antonije i Kleopatra" iz 1984. godine. U ovom ostvarenju pojavili su se i Nišel Nikols, kao i Džejms Ejveri, koji će kasnije igrati u seriji "Star Trek: Enterprise".

Tokom karijere glumio je u brojnim niskobudžetnim naučnofantastičnim filmovima, među kojima su "Moontrap" i "Deadly Weapon" iz 1989. godine. Pojavio se i u akcionom filmu "Sworn to Justice" iz 1996, sa Sintijom Rotrok, kao i u nezavisnom hororu "Mad Cowgirl" iz 2006. godine.

Film "You're Never Alone When You're a Schizophrenic", koji je Kenig napisao i u kojem je sam igrao, prikazan je na Njujorškom filmskom festivalu 1996. godine. Pozajmljivao je glas Čekovu i u brojnim video-igrama iz serijala "Zvezdane staze", među kojima je i "Starfleet Academy: Chekov's Lost Missions" iz 1998. godine.

Gostovao je i u epizodi sitkoma "Almost Perfect" iz 1997. godine, pod nazivom "Where No Woman Has Gone Before", a 2002. pozajmio je glas samom sebi u epizodi animirane serije "Futurama" pod nazivom "Where No Fan Has Gone Before". U toj epizodi pojavili su se i glasovi Vilijama Šatnera i Leonarda Nimoja, kao i drugih glumaca iz serijala "Zvjezdane staze". Kenig je gostovao i u serijama "Diagnosis Murder" i "Son of the Beach".

Napisao je i naučnofantastični pravni triler "InAlienable" iz 2008. godine, u kojem je takođe glumio. Slogan filma glasio je: "Iz uma Voltera Keniga".

Bavio se i pisanjem, režijom i predavanjem

Kenig je imao i pozorišnu karijeru koja je trajala tri decenije. Početkom devedesetih godina putovao je sa Markom Lenardom, koji je u "Zvjezdanim stazama" igrao Spokovog oca Sareka, izvodeći predstavu "The Boys in Autumn". Kenig je igrao sredovječnog Toma Sojera, koji se poslije mnogo godina ponovo sreće sa Haklberijem Finom, kojeg je tumačio Lenard.

Bavio se i pozorišnom režijom. Režirao je predstave "Hotel Paradiso" za pozorišnu kompaniju Company of Angels, "Becket" za Theatre 40, "America Hurrah!" u Oxford Theateru, "Twelve Angry Men" u Rita Hayworth Theatreu, "Matrix" u Gascon Theatre Instituteu i "Three by Ten" u Actors Alleyju u Los Anđelesu.

Predavao je glumu na UCLA, u Actors Alleyju i drugim ustanovama.

Pored glume, pisao je romane, stripove i memoare. Njegov satirični fantastični roman "Buck Alice and the Actor-Robot" ponovo je objavljen 2006. godine, dok je za Malibu Comics kreirao strip "Raver". Kompanija Bluewater Comics objavila je 2013. godine grafički roman "Walter Koenig's Things to Come".

Kenig je napisao i memoare "Chekov's Enterprise: A Personal Journal of the Making of Star Trek — The Motion Picture", objavljene 1980. godine, kao i knjigu "Warped Factors — A Neurotic's Guide to the Universe" iz 1998. godine.

U novijim filmovima iz franšize "Zvjezdane staze", u kojima je priča ponovo ispričana sa mlađim glumcima, Čekova je igrao Anton Jelčin.

Kenig je tokom godina imao i bliska prijateljstva sa kolegama iz serije. Iako je u početku postojao period napetosti između njega i Džordža Takeija, koji je igrao Sulua, njih dvojica su kasnije postali bliski prijatelji. U septembru 2008. godine Kenig je bio kum na Takeijevom vjenčanju sa Bredom Altmanom.

Iza sebe je ostavio ćerku Danijel Kenig, glumicu i scenaristkinju. Njegov sin Endru Kenig, glumac i montažer, preminuo je 2010. godine.

(Variety/MONDO)