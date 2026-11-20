Bivši muž Mirjane Antonović, Daniel Antonović nedavno je komentarisao odnos Miroslava Ilića prema nasledniku kog ne zna da prizna.

Izvor: MONDO

Godinama se u javnosti priča o navodnoj aferi Mirjane Antonović i Miroslava Ilića. Dok je ona veoma glasna i redovno se oglašava na društvenim mrežama iznoseći detalje njihove prošlosti, poznati pevač nikada nije želeo javno da govori o ovoj temi.

Sa druge strane, Mirjanin bivši suprug Danijel Antonović, sa kojim ima ćerku Dijanu, priznao je Devina kao svog sina i dao mu svoje prezime.

On se svojevremeno i javno oglasio povodom Mirjanine dugogodišnje borbe za dokazivanje očinstva, komentarišući odnos Miroslava Ilića prema nasledniku kojeg pevač odbija da prizna.

"Moramo da razjasnimo da sam ja od Devinovog rođenja bio svestan da on nije moj biološki sin. Mirjana i ja smo prethodno godinama bili razdvojeni i nismo živeli zajedno, a bili smo u toku procedure razvoda. Nedugo posle Devinovog rođenja sam saznao da je njegov biološki otac Miroslav Ilić", pisao je Danijel i nastavio:

"Kad je Devin napunio šest godina i bio pred kretanje u školu, a Miroslav se nije javljao, Mirjana me je zamolila da Devinu dam prezime, da bude isto kao kod njegove sestre, tako da dete ima manje problema u školi. Ona je bila zadužena za sve finansijske obaveze oko Devina i njegovo izdržavanje. Pristao sam."

"Brzo je advokat predao papire i Kristijan je postao Devin u njegovoj šestoj godini.Od samog početka sam u toku sa svim oko njegove tužbe da ustanovi očinstvo. Podržavam ga u borbi i smatram da je veoma važna. Žao mi je što zbog zdravlja neću biti u mogućnosti da lično prisustvujem suđenju u Srbiji", dodao je Danijel Antonović pre nekoliko godina.

Utvrđeno da je Devin sin Miroslava Ilića

Podsetimo, Mirjana Antonović, svojevremeno se oglasila na mrežama uz reči da je sud u Beogradu presudio da je pevač Miroslav Ilić biološki otac njenog sina Devina Antonovića.

"Samo da vam javim, posle toliko godina borbe, pobeda je vaša i naša! U pravu ste bili da istina na kraju uvek pobeđuje. Konačno je sve završeno. Apelacioni sud je dodelio konačnu odluku. Trebalo je to odavno, ali bolje i kasno nego nikako. (Taj zakon pod hitno treba izmeniti). Devin je uvek bio i utvrđeno ostao biološki sin Miroslava Ilića.Naredba je da se tako upiše u svim knjigama i dokumentima. Mnogo vam se zahvaljujemo što ste uporno, strpljivo i uprkos svim lažima verovali i stajali uz nas. Još jednom se zahvaljujem svim prijateljima na snazi i podršci. Majka je najveća sila na ovom svetu. Vole vas puno vaši Mirjana i Devin", napisao je u objavi na Fejsbuku.

(Kurir.rs/MONDO)