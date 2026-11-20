Glumac Lens Brodvej preminuo je iznenada u 43. godini.

Izvor: Pritnscreen/YouTube

Svet je potresla vest o iznenadnoj smrti glumca Lensa Brodveja (43), nekadašnjeg profesionalnog bejzbol igrača najpoznatijeg po ulozi u Marvelovoj seriji "Agents of S.H.I.E.L.D.". Njegovo telo pronađeno je u stepeništu stambenog kompleksa u Teksasu, a policija slučaj za sada vodi kao nerazjašnjen.

Brodveja su prolaznici zatekli na stepeništu 17. novembra u popodnevnim satima i odmah alarmirali nadležne. Kancelarija medicinskog istražitelja okruga Dalas potvrdila je smrt, dok će tačan uzrok biti poznat tek nakon obdukcije.

Prema zvaničnim navodima, okolnosti pod kojima je glumac preminuo i dalje su neobjašnjene, a dodatni detalji nisu saopšteni javnosti.

Od prve bejzbol lige do holivudskih reflektora

Brodvej je iza sebe ostavio dve različite karijere, jer je pre glume nastupao u najjačoj bejzbol ligi (MLB). Ugovor sa klubom "Chicago White Sox" potpisao je 2005, debitovao dve godine kasnije, a 2009. prešao u "New York Mets". U elitnom rangu upisao je 39 strajkauta, dok je sportsku karijeru završio u nižim ligama organizacije "Toronto Blue Jays".

Glumi se posvetio nakon što je 2010. upisao časove. Na filmu je debitovao 2013. u akcionom trileru "Olympus Has Fallen", igrajući agenta Tajne službe O'Nila uz Džerarda Batlera i Morgana Frimana.

Perspektivna televizijska karijera

Nakon filmskog debija, Brodvej je ostvario niz zapaženih uloga na televiziji. Pored Marvelove serije "Agents of S.H.I.E.L.D.", igrao je u popularnoj natprirodnoj drami "Lucifer", kao i u serijama "Saint George", "Kevin From Work" i "Real Husbands of Hollywood".

Takođe je glumio komandanta Lindena u naučnofantastičnom ostvarenju "Teleios" (kasnije preimenovanom u "Beyond the Trek"), pojavio se u kratkom filmu "Shattered Reflections", dok su mu među poslednjim angažmanima bile epizodne uloge u distopijskoj seriji "Colony".