Majka ubijene Noe Milivojev ogorčena je presudom Ognjenu Dabetiću, koji je dobio 14 godina zatvora za monstruozno ubistvo njene ćerke.

Izvor: Kurir/Marko Karović/TikTok/noa.diva/Screenshot

Majka ubijene tiktokerke Noe Milivojev (18), Borislava Milivojev, oštro je reagovala na današnju presudu Ognjenu Dabetiću, koji je zbog ubistva njene ćerke osuđen na 14 godina zatvora.

Ognjen Dabetić, podsetimo, osuđen je danas u Višem sudu u Beogradu na 14 godina zatvora zbog toga što je u junu 2023. godine u iznajmljenom stanu u centru Beograda, iz niskih pobuda, mržnje i netrpeljivosti, na podmukao način ubio tiktokerku Nou Milivojev, s kojom je bio u emotivnoj vezi.

Majka žrtve, Borislava Boba Milivojev, razočarana je visinom izrečene zatvorske kazne, a svoje nezadovoljstvo je iskazala javno, na svom profilu na društvenoj mreži Fejsbuk.

Izvor: Kurir/Marko Karović

"Gdje je pravda? Kakva je ovo država... Udaviti mi dijete, isjeći na komade, potopiti u kiselinu i sakriti ostatke, uništiti tijelo, i dobiti 14 godina zatvora za teško ubistvo... Srbijo, jadna si, da se zna... Monstrum! Samo bog može sada da ga kazni", napisala je očajna majka.

Dabetiću se, podsjetimo, sudilo za teško ubistvo za koje je zaprijećena doživotna robija, ali ga je sud oglasio krivim za tzv. obično ubistvo, za koje krivično djelo je zaprijećena daleko manja kazna.

Vidi opis "Udaviti mi dijete, potopiti u kiselinu i dobiti 14 godina?": Majka ubijene Noe očajna nakon izricanja presude Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 10 / 10

Podsjetimo, Noa Milivojev vodila se kao nestala dvadesetak dana. Poslednji put je viđena 17. juna 2023. godine, kada joj se izgubio svaki trag. Njena porodica kontaktirala je tada sa Dabetićem, koji je navodno tvrdio da ne zna gdje je Noa.

Međutim, 6. jula 2023. u stanu u centru Beograda, u kom je živio Dabetić, pronađeni su posmrtni ostaci nestale tiktok zvijezde.

Ognjen Dabetić, podsjetimo, bio je optužen da je Nou Milivojev ubio tako što je zadavio električnim kablom u svom iznajmljenom stanu u centru Beograda. Nakon toga, tijelo je vukao po drvenom podu galerije, zatim niz stepenice do kupatila, gdje je u tuš kabini uz pomoć noža raskomadao njeno tijelo, a potom djelove tijela rasporedio u jednu pvc kutiju sa poklopcem, jedno pvc bure sa poklopcem, i dvije kante u tuš kabini. Djelove tijela je potom zalio hemikalijama, što je sve pronađeno u stanu 6. jula 2023. godine.

(Kurir/MONDO)