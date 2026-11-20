Glumica Sidni Svini predstavila je novu prazničnu kampanju svog brenda Syrn, pozirajući u bijelom čipkanom donjem vešu na snježnoj scenografiji.

Izvor: FF-USA / Shutterstock Editorial / Profimedia/

Američka glumica Sidni Svini (29) privukla je pažnju novom prazničnom kampanjom svog brenda donjeg veša Syrn, za koju je pozirala u bijelom čipkanom kompletu, okružena snježnom scenografijom.

Fotografije su objavljene 19. novembra na zvaničnom Instagram profilu brenda, a glumica je za ovu priliku odabrala kombinaciju koja spaja praznični glamur i zavodljiv izgled.

Na fotografijama Sidni sjedi na crvenom satenskom ogrtaču sa mekanim krznenim detaljima, dok nosi bijeli čipkani grudnjak koji se veže oko vrata i odgovarajući donji dio sa izrezima.

Kombinaciju je upotpunila visokim čarapama koje sežu do butina i čipkanim cipelama sa visokim potpeticama.

Crveni ruž i glamurozna frizura

Zvijezda serije „Euforija“ svoju dugu plavu kosu stilizovala je u polupodignutu frizuru sa opuštenim loknama.

Poseban akcenat stavljen je na šminku, kojom su dominirali intenzivan crveni ruž, naglašene linije ajlajnera i rumenilo u ružičastim tonovima.

Od nakita je nosila upečatljive minđuše ukrašene svjetlucavim kamenčićima. Ovo nije prvi put da je Sidni Svini za kampanju svog brenda odabrala neobičnu prazničnu estetiku.

Prošlog mjeseca pojavila se u izdanju inspirisanom likom Sindi Lu Hu iz filma „Kako je Grinč ukrao Božić“.

Nosila je prepoznatljivu frizuru sa pletenicama, nalik onoj koju je Tejlor Momsen imala u filmu iz 2000. godine, uz karirani komplet za odmor sastavljen od majice koja se veže sprijeda i kratkih pantalona.

U drugoj kampanji inspiraciju je pronašla u liku Sali iz filma Tima Bartona „Noćna mora prije Božića“.

Tada je nosila crni čipkani donji veš, ravnu plavu kosu i tamni ruž, uz šminkom iscrtane šavove na licu.

Vidi opis Sidni Svini pozirala samo u čipkanom donjem vešu: Nove fotografije zapalile mreže Sidni Svini u provokativnoj reklamnoj kampanji za sportsku platformu Novig Sidni Svini u provokativnoj reklamnoj kampanji za sportsku platformu Novig Sidni Svini u provokativnoj reklamnoj kampanji za sportsku platformu Novig Sidni Svini u provokativnoj reklamnoj kampanji za sportsku platformu Novig Sidni Svini u provokativnoj reklamnoj kampanji za sportsku platformu Novig Sidni Svini u provokativnoj reklamnoj kampanji za sportsku platformu Novig Sidni Svini u provokativnoj reklamnoj kampanji za sportsku platformu Novig Sidni Svini u provokativnoj reklamnoj kampanji za sportsku platformu Novig Sidni Svini u provokativnoj reklamnoj kampanji za sportsku platformu Novig Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MUST CREDIT: Novig/Mega / The Mega Agency / Profimedia Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: MUST CREDIT: Novig/Mega / The Mega Agency / Profimedia Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: MUST CREDIT: Novig/Mega / The Mega Agency / Profimedia Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: MUST CREDIT: Novig/Mega / The Mega Agency / Profimedia Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: MUST CREDIT: Novig/Mega / The Mega Agency / Profimedia Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: MUST CREDIT: Novig/Mega / The Mega Agency / Profimedia Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: MUST CREDIT: Novig/Mega / The Mega Agency / Profimedia Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: MUST CREDIT: Novig/Mega / The Mega Agency / Profimedia Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: MUST CREDIT: Novig/Mega / The Mega Agency / Profimedia Br. slika: 9 9 / 9 AD

Otkriveno da je u srodstvu sa Merilin Monro

Zanimljivo je da je u oktobru objavljeno istraživanje genealoške platforme MyHeritage prema kojem Sidni Svini i holivudska legenda Merilin Monro imaju zajedničkog pretka.

Prema rezultatima istraživanja, glumice su daleke rođake, a porodična veza otkrivena je preko njihovih očeva, Stivena Svinija i Čarlsa Stenlija Giforda.

Obje potiču od Ezre Perija, koji se tokom 17. vijeka nastanio u američkoj saveznoj državi Masačusets.

Direktor istraživanja kompanije MyHeritage Roj Mandel izjavio je da su česta poređenja dvije glumice podstakla istraživače da provjere postoji li i stvarna porodična povezanost.

Novo praznično izdanje Sidni Svini još je jedna u nizu kampanja kojima glumica predstavlja kolekcije svog brenda Syrn.