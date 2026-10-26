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Umro glumac koji je davao glas Dušku Dugoušku i Patku Dači: Imao samo 46 godina, otkriven uzrok smrti

Umro glumac koji je davao glas Dušku Dugoušku i Patku Dači: Imao samo 46 godina, otkriven uzrok smrti

Autor Mihajlo Popović Izvor mondo.rs
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Tokom karijere osvojio je tri Emi nagrade za izuzetna dostignuća u glasovnoj glumi između 2022. i 2025. godine

Umro glumac koji je davao glas Dušku Dugoušku i Patku Dači: Imao samo 46 godina, otkriven uzrok smrt Izvor: YouTube/WarnerBrosKids

Poznati glasovni glumac Erik Bauza, koji je pozajmljivao glas nekim od najčuvenijih junaka iz crtanih filmova "Looney Tunes", preminuo je u 46. godini.

Njegova porodica objavila je na Instagramu da je glumac umro iznenada. Bauza je tokom karijere pozajmljivao glas brojnim legendarnim animiranim likovima, među kojima su Duško Dugouško, Patak Dača i Prasetu.

Magazin "Variety" navodi da je uzrok smrti hipertenzivna kardiovaskularna bolest. Bauza je preminuo u nedjelju u svom domu. Do samog kraja bio je profesionalno aktivan. Pozajmljivao je glas brojnim likovima u animiranom filmu "Coyote vs. Acme", a pojavio se i u nedavno objavljenom filmu "Forgotten Island".

Forgotten island
Izvor: Youtube / Universal Pictures

Erik Bauza rođen je u Ontariju, u porodici filipinskog porijekla. Još kao dijete bio je veliki ljubitelj crtanih filmova "Looney Tunes", a posebno je volio da imitira glasove čuvenih junaka.

Ono što je tada bila dječja zabava godinama kasnije pretvorilo se u uspješnu karijeru, tokom koje je postao jedan od prepoznatljivih glasova nove generacije ovih kultnih crtanih likova.

(Mondo)

Tagovi

glumac preminuo Erik Bauza

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