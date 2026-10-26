Poznati glumac ostavio koleginicu jer je abortirala: "Nisam to mogao da podnesem, želio sam porodicu"

Marina Koljubajeva, poznata po ulozi u seriji "Neven", ostavila je neizbrisiv trag u svijetu glume i publike širom bivše Jugoslavije.

Izvor: Printscreen

Glumica Marina Koljubajeva opčinila je publiku širom bivše Jugoslavije čim se pojavila na sceni. Ostaće zapamćena po svojoj specifičnoj ljepoti, nesvakidašnjem šarmu i ulogama koje su obilježile jednu epohu.

Svoju prepoznatljivost na velikom platnu i malim ekranima stekla je prije svega u čuvenom dječjem serijalu "Neven", gdje je tumačila likove Nevene, Dobre Jele i mađioničareve pomoćnice Mice. Nakon toga uslijedila su ostvarenja poput "Šešir profesora Koste Vujića", "Bolji život" i "Šta se zgodi kad se ljubav rodi", a ostvarila je i zapažene uspjehe u pozorištu.

Ipak, uloga u seriji "Neven" zauzimala je posebno mjesto u njenom srcu, o čemu je sama glumica svojevremeno otvoreno govorila: "Nemojte pogrešno da me razumijete, ali meni se 'Neven' mnogo dopada i slatko se smijem, kao da nisam ja to snimala i kao da ne zna šta se sve događalo".

Neven - 1. epizoda Izvor: YouTube

Bračni lom sa Petrom Božovićem

Malo je poznato da je lijepa glumica bila u braku sa našim glumačkim velikanom Petrom Božovićem, sa kojim je dobila sina Draška. Zanimljivo je da je tokom snimanja prvog dela serije "Neven" bila trudna, pa ju je u nastavku zamijenila koleginica Neda Arnerić.

Međutim, bračni život Marine i Petra ubrzo se suočio sa nepremostivim preprekama. Do razvoda je došlo nakon što je Marina odlučila da prekine drugu trudnoću, što je glumac veoma teško prihvatio.

Iskrene izjave Petra Božovića svedoče o dubokom neslaganju oko uloge porodice: "Razveo sam se, jer nisam mogao da podnesem pobačaje. Ja sam htio porodicu i djecu".

Glumac je godinama kasnije iznio još detalja o njihovom odnosu i razlozima zbog kojih su krenuli odvojenim putevima: "Bila je glumica i karijeru je otpočela u seriji 'Neven', koja se nedavno reprizirala, a pošto je bila trudna, u drugom dijelu zamijenila ju je Neda Arnerić. Bila je mnogo lijepa, putena, Ruskinja Marina Koljubajeva. Različito smo gledali na porodicu, ona je pobacila naše drugo dijete uz moje protivljenje. Smatrao sam da brak i ne postoji ako nema djece jer u tom slučaju možemo cio život i da se zabavljamo".

Nakon razvoda, glumica se nije previše izlagala javnosti. Marina Koljubajeva preminula je 2004. godine u 54. godini, ostavivši iza sebe uloge po kojima je mnogi i danas pamte sa sjetom i poštovanjem.

Vidi opis Poznati glumac ostavio koleginicu jer je abortirala: "Nisam to mogao da podnesem, želio sam porodicu" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Youtube Printscreen/RTS Obrazovno Naucni Program Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Youtube Printscreen/RTS Obrazovno Naucni Program Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Youtube Printscreen/RTS Obrazovno Naucni Program Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Youtube Printscreen/RTS Obrazovno Naucni Program Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Youtube Printscreen/RTS Obrazovno Naucni Program Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Youtube Printscreen/RTS Obrazovno Naucni Program Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Youtube Printscreen/RTS Obrazovno Naucni Program Br. slika: 7 7 / 7

Izvor: Blic / MONDO