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Ima 21 nominaciju za Oskara, a nijedan savršen film: Mlađe kolege uspele ono što Meril Strip nije nikada

Ima 21 nominaciju za Oskara, a nijedan savršen film: Mlađe kolege uspele ono što Meril Strip nije nikada

Autor Ana Živančević
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Meril Strip, iako sa 21 Oskar nominacijom, nikada nije imala film sa savršenih 100% na Rotten Tomatoes.

Ima 21 nominaciju za Oskara, a nijedan savršen film Izvor: Mark Thomas / Shutterstock Editorial / Profimedia

Iako važi za jednu od najvećih glumica na svetu i drži rekord sa čak 21 nominacijom za Oskara, Meril Strip u celoj svojoj karijeri nema nijedan igrani film sa savršenom ocenom od 100 odsto na sajtu Rotten Tomatoes.

Kritičari su decenijama hvalili skoro svaku njenu ulogu, ali nijedan njen film nije uspeo da dobije baš sve pozitivne ocene struke.

Njeni najbolje ocenjeni filmovi nastali su još na početku karijere. Reč je o čuvenom filmu "Menhetn" iz 1979. godine, koji ima 94 odsto pozitivnih recenzija, i drami "Lovac na jelene" sa 93 odsto.

Manhattan (1979) Official Trailer
Izvor: YouTube

Zanimljivo je da je savršenom rezultatu bila najbliža na televiziji, a ne u bioskopu, u poznatoj seriji "Anđeli u Americi" iz 2003. godine. Ovaj podatak samo potvrđuje da je ocena od čistih 100 odsto prava retkost u Holivudu, čak i za najveće glumačke zvezde.

Govorili joj da nije dovoljno lepa

Meril često prepričava i anegdotu sa audicije za "King Konga" iz 1976, u produkciji Dina de Laurentisa. Ulogu devojke u koju se zaljubila džinovska gorila dobila je Džesika Lang. Ali, pre pola veka "fabrika snova" je o jednoj od svojih najvećih diva imala sasvim drugačije mišljenje. Pogrešno.

"Ušla sam u tu fantastičnu kancelariju na 33. spratu zgrade na Menhetnu. De Laurentis je pre audicije pogledao prvo u mene, pa u svog sina, i samo kratko prokomentarisao: 'Que brutta'. Pošto govorim italijanski, shvatila sam da je rekao da sam ružna, pa sam mu odgovorila: 'Razumela sam vas, žao mi je što nisam dovoljno lepa za King Konga', i izašla iz kancelarije", otkrila je tokom gostovanja kod Grejema Nortona.

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meril strip

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