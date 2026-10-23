Tužnu vijest saopštila je njegova porodica.

Izvor: Youtube printscreen / 80s Epic Movies

Američki glumac Tom Skerit, poznat po ulogama u filmovima "Osmi putnik" i "Top gan", preminuo je 21. oktobra, u 93. godini.

Tužnu vijest saopštila je njegova porodica. Kako se navodi, preminuo je prirodnom smrću.

Igrao više od 170 uloga

Tom Skerit je tokom više od šest decenija karijere ostvario više od 170 uloga na filmu i televiziji.

Debitovao je 1962. godine u filmu "War Hunt", a širu popularnost stekao je ulogama u ostvarenjima "MAS*H" i "Alien" iz 1979. godine, u kojem je tumačio kapetana Dalasa.

U filmu "Top gan" iz 1986. godine igrao je komandanta Majka "Vajpera" Metkalfa, instruktora elitne škole za pilote američke mornarice.

Za ulogu u televizijskoj seriji "Picket Fences" osvojio je nagradu Emi 1993. godine. Među zapaženim ostvarenjima u kojima je igrao su i filmovi "Steel Magnolias", "A River Runs Through It" i "Contact".

Prisjetimo se nekih od njegovih uloga:

Vidi opis Preminuo čuveni glumac Tom Skerit: Ostaće upamćen po ulogama u "Top ganu" i "Osmom putniku" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Youtube/printscreen / Entertainment Tonight Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: Youtube/printscreen / Entertainment Tonight Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: Youtube/printscreen / Entertainment Tonight Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: Youtube/printscreen / Entertainment Tonight Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: Youtube/printscreen / Entertainment Tonight Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: Youtube/printscreen / Entertainment Tonight Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: Youtube/printscreen / Entertainment Tonight Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: Youtube/printscreen / Entertainment Tonight Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: Youtube/printscreen / Entertainment Tonight Br. slika: 9 9 / 9 AD

Veliki humanitarac iza sebe ostavio petoro djece

Pored glumačke karijere, Skerit se bavio i humanitarnim radom. Godine 2012. učestvovao je u osnivanju organizacije Red bedž prodžekt, koja pomaže vojnim veteranima da se kroz pripovijedanje i kreativni rad lakše prilagode civilnom životu.

Porodica ga je opisala kao čovjeka ispunjenog humorom, radoznalošću, mudrošću i velikodušnošću, prenosi RTS.

Iza sebe je ostavio suprugu Džuli Tokašiki, petoro djece, petoro unučadi i dvoje praunučadi. Njegov poslednji film "Broke" objavljen je 2025. godine.