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Poznata voditeljka doživela nesreću: U sudaru učestvovalo šest automobila, ima povređenih

Poznata voditeljka doživela nesreću: U sudaru učestvovalo šest automobila, ima povređenih

Autor Jelena Sitarica
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Hrvatska voditeljka Barbara Kolar oglasila se nakon saobraćajne nesreće

Poznata voditeljka doživela nesreću: U sudaru učestvovalo šest automobila, ima povređenih Izvor: printscreen/youtube/ bar bar

Jedna od najpopularnijih hrvatskih voditeljki, Barbara Kolar, učestvovala je u utorak uveče u lančanom sudaru na Slavonskoj aveniji u Zagrebu. U nesreći je učestvovalo šest automobila.

Voditeljka se nakon nesreće oglasila i potvrdila da je dobro.

"Sve je u redu i svi su dobro… Samo će limari biti srećni", izjavila je Barbara Kolar.

Zagrebačka policija potvrdila je da je prijavu o saobraćajnoj nesreći dobila oko 19.20 časova. U sudaru je jedna osoba povređena i prevezena na lekarsku pomoć, dok su na vozilima nastala materijalna oštećenja. Policija je obavila uviđaj kako bi utvrdila okolnosti nesreće.

Podsetimo, Barbara Kolar je jedna od najpoznatijih i najcenjenijih hrvatskih televizijskih i radijskih voditeljki

Široj javnosti je prepoznatljiva po višedecenijskom radu na Hrvatskoj radioteleviziji (HRT), gde je vodila izuzetno popularne šou-programe poput "Ples sa zvezdama" i "Zvezde pevaju", kao i po dugogodišnjoj uspešnoj karijeri na radiju (RTL Radio, Top Radio). Pored voditeljskog posla, po struci je diplomirani inženjer agronomije.

Pogledajte još njenih fotografija:

Tagovi

voditeljka

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