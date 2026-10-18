"Putuj sa anđelima najdivnija ženo": Estrada se oprašta se od tragično stradale supruge pjevača

Vijest o srmti Sanje Ćajić saopštila je organizacija bliska porodici u emotivnoj objavi na Instagramu.

Izvor: Instagram/bursacaleksandra_official

Supruga pjevača Mirka Ćajić poginula je sinoć u saobraćajnoj nesreći i iza sebe ostavila neutješnu porodicu. Prijatelje i kolege non stop šalju poruke saučešća i utjehe.

Izvor: Facebook

Ovim povodom oglasila se i pjevačica Aleksandra Bursać.

Aleksandra je objavila Sanjinu fotografiju i kratko se oprostila od nje, a kolegi izjavila saučešće.

"Putuj s anđelima najdivnija ženo. Iskreno saučešće porodici Ćajić", napisala je kratko pjevačica uz emotikon slomljenog srca.

Izvor: Instagram/bursacaleksandra_official

Tužnu vijest objavili na Instagramu

Podsjetimo, pjevač se oglasio i drhtavim glasom kratko poručio:

"Držimo se, kako može da bude. Desilo se sinoć", rekao je pjevač za Blic.

Izvor: Facebook

Podsjetimo, tragedija u kojoj je nastradala Sanja Ćajić dogodila se sinoć na Orlovači, a vijest o srmti saopštila je organizacija bliska porodici u emotivnoj objavi na Instagramu:

"Postoje vijesti za koje srce ne želi da povjeruje da su istinite. Vijesti koje nas ostave bez riječi, sa knedlom u grlu i bolom koji je teško opisati. Sinoć nas je napustila Sanja, supruga našeg Mirka Ćajića. Otišla je prerano, ostavljajući za sobom tugu, prazninu i bol za koji ne postoje riječi utjehe. U trenucima poput ovog shvatimo koliko je život nepredvidiv i koliko je malo potrebno da se svijet u jednom trenutku promeni zauvijek. Iza svakog imena krije se nečiji život, ljubav, porodica i hiljade uspomena koje ostaju da žive i onda kada nekoga više nema pored nas. Dragi Mirko, ne postoje riječi koje mogu da ublaže bol koji sada nosiš. U ovim teškim trenutcima, uz tebe smo mislima i srcem. Želimo ti snagu da izdržiš dane koji dolaze i da te ljubav, podrška dragih ljudi i uspomene na Sanju makar malo utješe u ovoj neizmjernoj boli. Sanjinoj porodici i svim njenim najmilijima upućujemo najiskrenije saučešće. Neki ljudi odu prerano, ali trag koji ostave u srcima onih koji su ih voljeli ostaje zauvijek. Sanja, neka ti je vječna slava i mir".