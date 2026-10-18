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Poznatog pevača pretukla supruga: "Ubila me je kao vola u kupusu"

Poznatog pevača pretukla supruga: "Ubila me je kao vola u kupusu"

Autor Ana Živančević
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Al Dino otkriva kako je doživio fizičko nasilje od bivše supruge Arduane, uz prisustvo sinova, što je dovelo do dvogodišnje sudske drame.

Poznatog pevača pretukla supruga Izvor: Youtube printscreen/ Oslobođenje

Poznati pjevač Al Dino doživeo je fizičko nasilje od strane bivše supruge Arduane, koja ga je čupala i udarala pred njihovim sinovima, nakon čega je uslijedila dvogodišnja sudska drama i zvanični razvod. Pjevač Al Dino, poznat po velikim hitovima kao što su "Kopriva", "I sad me po tebi poznaju" i "Čaršija", otvoreno je svojevremeno govorio o detaljima teške porodične drame kroz koju je prošao. Do sukoba je došlo jedne večeri kada je sinove doveo kod bivše supruge Arduane. Njihov već narušen odnos dodatno je eskalirao jer sin Harun nije želeo da ide kod majke."Te večeri sam normano doveo sinove Arduani. Naš inače loš odnos dodatno je eskalirao zato što Harun nije želio da ide kod majke. Posle toga uslijedio je oštar verbalni sukob između nas dvoje, koji je ubrzo prerastao u fizički obračun. Arduana me je čupala za kosu i udarala, doslovno mogu da upotrebim opis koji sam pročitao u nekom tekstu o nama: 'Ubila me je kao vola u kupusu'."

"Preklinjao sam je da stane radi djece"

Čitavom traumatičnom događaju prisustvovali su njihovi sinovi, koji su vrištali i pokušavali da zaustave sukob. Pjevač je naglasio da se nijednog trenutka nije branio niti uzvraćao, ističući da nije vaspitan da ikada fizički nasrne na ženu.

"Nisam vaspitan da ikada i pomislim na to da fizički nasrnem na ženu, pa se zbog toga ni u jednom trenutku nisam branio. Ali, preklinjao sam Arduanu da stane, da se zaustavi i pokuša da se urazumi, ne zbog mene, već radi naše djece. Razdire me bol što su naši sinovi prisustvovali ovom za njih svakako traumatičnom događaju. Plašim se kako će se sve odraziti na njihov psihički razvoj. Nisam želio da se branim kada je moja supruga nasrnula na mene, samo zbog načina na koji sam vaspitan i zbog naše djece", ispričao je Al Dino tada, a nakon ovog traumatičnog iskustva, par se razveo.

Dvije godine na sudu i novi početak

Nakon ovog incidenta uslijedio je razvod, a proces pred sudovima trajao je pune dvije godine. Odlukom suda, djeca su pripala majci Arduani, dok je pjevaču obavezano plaćanje alimentacije.

Nakon porodične drame, Al Dino je uspeo da okrene novi list. Danas živi mirnim i povučenim životom, promijenio je imidž, često putuje i ponovo je pronašao sreću u ljubavi.

Izvor: Blic / MONDO

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Al Dino

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