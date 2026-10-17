Ona je cimerka Atine Tošić s kojom dijeli troškove: Daria Šarić ljepotu naslijedila od mame misice, a oca svi znaju

Atina je u prijestonici mode Milanu započela život u iznajmljenom stanu sa drugaricom iz školske klupe, Dariom Šarić.

Izvor: Instagram printscreen

Ćerka Jelene Karleuše i Duška Tošića, Atina Tošić započela je školovanje na prestižnom fakultetu u Milanu, a kako je pjevačica otkrila ona je iznajmila stan i živi sa cimerkom.

Naime, Atina je u prijestonici mode u Italiji, započela život u iznajmljenom stanu sa drugaricom iz školske klupe, Dariom Šarić. Lijepa Daria je ćerka bivše misice Svetlane Dimitrić Šarić i biznismena Duška Šarića, a Atina i ona započele su intezivno druženje još u privatnoj srednjoj školi koju su zajedno pohađale u Beogradu.

Daria je prava ljepotica, evo kako ona izgleda:

Ne razdvajaju se u Milanu

Mlade nasljednice poznatih porodica, osim druženja, našle su se i pred sličnim životnim izazovima, od studentskih obaveza do privikavanja na život u drugoj zemlji. Zajednički život sigurno im olakšava prve korake u novoj sredini, ali im istovremeno pruža priliku da postanu samostalnije i steknu iskustva koja će im značiti u budućnosti.

Njih dvije se u Milanu ne razdvajaju, a osim fakulteta, krenule su i na zajedničke aktivnosti van školskih obaveza.

Inače, lijepa Daria je lepotu povukla na mamu, a na mrežama je veoma aktivna gdje često objavljuje slike u raznim modnim izdanjima koja oduševljavaju njene pratioce.

Da je i ona, kao i Atina, povukla ljubav prema modi od mame, jasno je!

Pogledajte i kako izgleda Darijina majka Svetlana Dimitrić Šarić

Karleuša o Atininoj cimerki

Jelena je nedavno u jednom podkastu progovorila o školovanju svoje ćerke Atine, pa otkrila da živi sa cimerkom u iznajmljenom stanu.

- Ona ima cimerku s kojom dijeli troškove stana, mi smo stan iznajmili, nismo kupili, nećemo da lažemo narod, jer odakle nama te pare? - rekla je Jelena Karleuša i dodala:

- Ne, stan je iznajmljen, ona ima cimerku i delimo troškove.

Jelena je dodala da je njena ćerka skromna i da u gradu mode živi skromno, te da na fakultet ide biciklom.

- Skromno, ide biciklom i tako - rekla je Jelena u podkastu "Estradni leksikon".

Evo kako Atina vozi biciklu u Milanu:

Vidi opis Ona je cimerka Atine Tošić s kojom dijeli troškove: Daria Šarić ljepotu naslijedila od mame misice, a oca svi znaju Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram printscreen / duskotosic Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Instagram printscreen / duskotosic Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Instagram printscreen / duskotosic Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Instagram printscreen / duskotosic Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Instagram printscreen / duskotosic Br. slika: 5 5 / 5

(Telegraf / MONDO)