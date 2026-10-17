Atina je u prijestonici mode Milanu započela život u iznajmljenom stanu sa drugaricom iz školske klupe, Dariom Šarić.
Ćerka Jelene Karleuše i Duška Tošića, Atina Tošić započela je školovanje na prestižnom fakultetu u Milanu, a kako je pjevačica otkrila ona je iznajmila stan i živi sa cimerkom.
Naime, Atina je u prijestonici mode u Italiji, započela život u iznajmljenom stanu sa drugaricom iz školske klupe, Dariom Šarić. Lijepa Daria je ćerka bivše misice Svetlane Dimitrić Šarić i biznismena Duška Šarića, a Atina i ona započele su intezivno druženje još u privatnoj srednjoj školi koju su zajedno pohađale u Beogradu.
Daria je prava ljepotica, evo kako ona izgleda:
Ona je cimerka Atine Tošić s kojom dijeli troškove: Daria Šarić ljepotu naslijedila od mame misice, a oca svi znaju
Ne razdvajaju se u Milanu
Mlade nasljednice poznatih porodica, osim druženja, našle su se i pred sličnim životnim izazovima, od studentskih obaveza do privikavanja na život u drugoj zemlji. Zajednički život sigurno im olakšava prve korake u novoj sredini, ali im istovremeno pruža priliku da postanu samostalnije i steknu iskustva koja će im značiti u budućnosti.
Njih dvije se u Milanu ne razdvajaju, a osim fakulteta, krenule su i na zajedničke aktivnosti van školskih obaveza.
Ona je cimerka Atine Tošić s kojom dijeli troškove: Daria Šarić ljepotu naslijedila od mame misice, a oca svi znaju
Inače, lijepa Daria je lepotu povukla na mamu, a na mrežama je veoma aktivna gdje često objavljuje slike u raznim modnim izdanjima koja oduševljavaju njene pratioce.
Da je i ona, kao i Atina, povukla ljubav prema modi od mame, jasno je!
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Ona je cimerka Atine Tošić s kojom dijeli troškove: Daria Šarić ljepotu naslijedila od mame misice, a oca svi znaju
Karleuša o Atininoj cimerki
Jelena je nedavno u jednom podkastu progovorila o školovanju svoje ćerke Atine, pa otkrila da živi sa cimerkom u iznajmljenom stanu.
- Ona ima cimerku s kojom dijeli troškove stana, mi smo stan iznajmili, nismo kupili, nećemo da lažemo narod, jer odakle nama te pare? - rekla je Jelena Karleuša i dodala:
- Ne, stan je iznajmljen, ona ima cimerku i delimo troškove.
Jelena je dodala da je njena ćerka skromna i da u gradu mode živi skromno, te da na fakultet ide biciklom.
- Skromno, ide biciklom i tako - rekla je Jelena u podkastu "Estradni leksikon".
Evo kako Atina vozi biciklu u Milanu:
Ona je cimerka Atine Tošić s kojom dijeli troškove: Daria Šarić ljepotu naslijedila od mame misice, a oca svi znaju
(Telegraf / MONDO)