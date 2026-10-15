Nekadašnja rijaliti učesnica Jelena Batos, otkrila detalje nove operacije.

Izvor: Instagram/jelena.batoss

Jelena Batos već neko vreme se bori sa teškom bolešću, a sada se oglasila iz bolničke postelje. Bivša rijaliti učesnica je na svom Instagram nalogu otkrila da je imala još jednu operaciju.

"Jutros sam se rano operisala. Hvala svima koji su me bodrili, jer malo je falilo da ne odem na operaciju. Uhvatio me neki strah, ali najviše od umora, jer koji je ovo put da imam operaciju u poslednje tri godine. Ipak, strahu sam dala nogu u du*e i otišla", napisala je Jelena i otkrila sa kakvim pitanjima i strahovima se borila pred intervenciju.

Vidi opis Jeleni Batos izvadili tumor iz glave: Bivša rijaliti učesnica ponovo operisana, oglasila se iz bolnice (Foto) Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: YouTube/Zadruga Offical/printscreen Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: Instagram/printscreen / jelena.batoss Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: Instagram/printscreen / jelena.batoss Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: Instagram/printscreen / jelena.batoss Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: Instagram/printscreen / jelena.batoss Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: Instagram/printscreen / jelena.batoss Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: Instagram/printscreen / jelena.batoss Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: Instagram/printscreen / jelena.batoss Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: Instagram/printscreen / jelena.batoss Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: Instagram/printscreen / jelena.batoss Br. slika: 10 10 / 10

"Prolazilo mi je tona pitanja kroz glavu: Da li je ovo poslednji put da radim ovo, da li sam deci rekla sve šta imam na srcu... Ta pitanja su gora od bolesti, barem meni. Ali tu sam, idemo dalje. Boli, jako boli, ali proći će. Opcija odustajanja ne postoji".

Imala tumor u kostima glave

Pored svega, Jeleni je ranije pronađen i tumor u kostima glave, o čemu je takođe nedavno javno govorila, naglašavajući da tada nije osećala nikakve bolove.

Kada je reč o tumoru na štitnoj žlezdi, Jelena je otkrila da nije opasan po život, ali da je hormonske prirode i da raste pod uticajem stresa. U početku je pokušala da problem reši alternativnom medicinom, bez korišćenja tableta, međutim, tumor se u međuvremenu proširio.

Izvor: Instagram printscreen / jelena.batoss

S obzirom na to da je stigao do glasnih žica i glavne arterije, hirurško odstranjivanje postalo je neizbežno. Iako predstojeću intervenciju opisuje kao svoju najblažu operaciju do sada, Jelena priznaje da nije lako ponovo prolaziti kroz sve što nosi jedan ovakav zahvat.

Izvor: Instagram/printscreen / jelena.batoss