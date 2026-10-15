Mladi košarkaš Trevon Brazil oduševio je na utakmici protiv Los Anđeles Klipersa.

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Ruki Denver Nagetsa Trevon Brazil oduševio je u pripremnom meču protiv Los Anđeles Klipersa. Tim Nikola Jokić jeste poražen, srpski as nije forsirao, ali je novajlija iskoristio svojih "pet minuta".

Postigao je 22 poena i dva skoka za nešto više od 25 minuta na terenu i pokazao Dejvidu Adelmanu da može ozbiljno da računa na njega u novoj sezoni. Iz igre je šutirao 8/10, za tri poena 3/4, a za dva 5/6. Izgleda da je Denver konačno doveo pojačanje koje može da napravi razliku na terenu...

U prethodna tri pripremna meča je dao ukupno 14 poena, ali je ovog puta zablistao. Svakako ga čeka još dokazivanja, za sada je za njega rezervisana klupa, ali ako ovako nastavi, mogao bi da se izbori za značajniju minutažu.

Nuggets rookie Trevon Brazile had an impressive showing tonight, nearly perfect game. 22 PTS, 2 REB, 8/10 FG, 0 TO, 90 TS%Denver drafted him in the second round (Pick 35) https://t.co/R37JRWS4yX — Basketball Performances (@NBAPerformances)October 15, 2026

Ko je Trevon Brazil?

Brazil je draftovan od Denver Nagetsa kao 35. pik, a Dejvidu Adelmanu se nametnuo tokom Ljetnje lige. Sa timom iz Kolorada je potpisao četvorogodišnji ugovor vrijedan 9,3 miliona dolara, dok su prve dvije sezone zagarantovane.

Igra na poziciji krilnog centra, visok je 208 centimetara i težak 100 kilograma. Imao je zavidnu koledž karijeru, igrao je četiri godine za Arkanzas, gdje je u posljednjoj sezoni na 19 utakmica prosječno davao 12,6 poena, uz 6,8 skokova, 1,7 ukradenih lopti i 1,2 asistencija po meču.

Vjerovatno bi ostavio veći trag i bio bolje plasiran na NBA draftu, da nije pokidao prednje ukrštene ligamente u sezoni 2022/23.: