Isplivala slika Male Cane iz bolnice: Pevačica skoro bez svesti na krevetu, objava sve zabrinula (Foto)

Pevačica Mala Cana od juče je smeštena u Pančevačkoj bolnici. Nakon ispovesti o novom napadu, objavljena slika iz bolnice.

Izvor: YouTube/Amigshow

Pevačica Mala Cana i dalje se nalazi u Pančevačkoj bolnici, gde je smeštena na odeljenju hirurgije.

Cana je juče u toku dana došla u bolnicu zbog zdravstvenih tegoba, a sada je na njenom Instagram nalogu objavljena i slika iz bolničke postelje.

U opisu slike stoji da je "njeno stanje isto kao i na prijemu", a vidi se da je pevačica ispijena i bleda.

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"Zaspala sam na klupi u čekaonici"

Pevačica se juče oglasila nakon prijema i progovorila o nedavnim napadima koje je doživela.

"U bolnici sam. Na hirurškom sam, čekam da vidim šta će doktori da rade dalje. Ne znam šta je u pitanju. Ja sam došla da previjem nogu, ali mi je bilo jako loše, muka, želudac me boleo, samo sam zaspala na klupi u čekaonici i dalje se ničeg ne sećam, sad sam se probudila u bolničkoj sobi", rekla je pevačica.

Kako je objasnila, nakon što su joj dali lekove, prebačena je na odeljenje, a činjenica da joj ne dozvoljavaju da jede dodatno ju je zabrinula.

"Davali su mi lekove i onda su me prebacili na odeljenje. Ništa mi ne daju da jedem, kao da pripremaju operaciju, ne znam, ništa neće da mi kažu. Noga je sanirana, sad je nešto drugo", ispričala je pevačica.

Tri muškarca je sačekala na putu

Cana je nedavno je zadobila povrede nakon što ju je, kako je otkrila, napao pas, a sada je ispričala potresne detalje čitavog događaja.

Tvrdi da su joj prethodila dva napada, a da su je u drugom incidentu trojica muškaraca sačekala na putu kroz šumu u Devojačkom bunaru, nakon čega je jedan od njih izveo psa.

"Prvo sam bila napadnuta dva dana pre toga, pa sam posle bila napadnuta opet. Prvo od jednog dečka, a posle toga su me njih trojica sačekali u Devojačkom bunaru, imamo jedan kraći put kroz šumu, zaustavili su auto, shvatila sam da nešto nije u redu, tuda ne možeš da voziš brzo, okrenula sam se da zovem policiju, drugi me je već uhvatio i ovaj je izveo psa i... ne znam šta mi se dešava više", pričala je kroz suze.