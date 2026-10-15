Na sjednici održanoj 16. marta ove godine sudije nijesu postigle potrebnu većinu za pokretanje postupka. Za predlog sudije izvjestioca glasala su tri člana Suda, dok su tri bila protiv, pa je glasanje završeno rezultatom 3:3.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

Ustavni sud Crne Gore će 19. oktobra ponovo razmatrati inicijative za ocjenu ustavnosti Zakona o potvrđivanju Sporazuma o saradnji u oblasti turizma i razvoja nekretnina između vlada Crne Gore i Ujedinjenih Arapskih Emirata.

Inicijative su podnijeli odbornik u Skupštini opštine Budva Đorđe Zenović i NVO Centar za zaštitu i proučavanje ptica, tvrdeći da je Sporazum usvojen suprotno Ustavu i da bi njegova primjena mogla imati ozbiljne posljedice po interese države, prenosi CdM.

Iz Ustavnog suda navode da Vlada Crne Gore smatra kako za potvrđivanje Sporazuma nije bila potrebna dvotrećinska većina u Skupštini, pozivajući se na raniju sudsku praksu. Vlada takođe zastupa stav da Sud nema nadležnost da ocjenjuje sadržinu međunarodnih ugovora, već samo ustavnost postupka donošenja zakona kojima se oni potvrđuju.

Na sjednici održanoj 16. marta ove godine sudije nijesu postigle potrebnu većinu za pokretanje postupka. Za predlog sudije izvjestioca glasala su tri člana Suda, dok su tri bila protiv, pa je glasanje završeno rezultatom 3:3.

Nakon izbora dvoje novih sudija, Ustavni sud ponovo funkcioniše u punom, sedmočlanom sastavu, čime su se stekli uslovi za nastavak odlučivanja o ovom predmetu.

„Ustavni sud će 19. oktobra odlučiti da li postoje ustavnopravni razlozi za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti Zakona o potvrđivanju Sporazuma sa Emiratima“, navodi se u saopštenju.

Jedno od najvažnijih pitanja odnosi se na to da li je za usvajanje Zakona bila neophodna dvotrećinska većina, s obzirom na ustavne odredbe koje se odnose na uređivanje imovinskih prava stranaca.

Sudije koje su na prethodnoj sjednici podržale pokretanje postupka ocijenile su da je kvalifikovana većina bila neophodna upravo zbog pitanja imovinskih prava stranaca koja Sporazum obuhvata. U suprotnom, kako su upozorile, Skupština bi mogla da običnom većinom potvrđuje i međunarodne ugovore koji se odnose na druga pitanja za koja je Ustavom predviđena kvalifikovana većina, uključujući izborna prava i potencijalna pitanja dvojnog državljanstva.

S druge strane, sudije koje su bile protiv pokretanja postupka smatraju da Sporazum ne uređuje imovinska prava stranaca na način koji bi zahtijevao dvotrećinsku većinu. Takođe su ocijenile da Ustavni sud nije nadležan da preispituje materijalnu sadržinu zakona kojim se potvrđuje međunarodni ugovor.

Ustavni sud podsjeća da je 15. decembra 2025. godine održao javnu raspravu o ovom pitanju. Pored podnosilaca inicijativa i predstavnika nadležnih državnih organa, u raspravi su učestvovali stručnjaci iz oblasti ustavnog i međunarodnog prava iz Crne Gore i regiona.

„Javna rasprava direktno je prenošena putem interneta i na dvije televizije sa nacionalnom frekvencijom, čime je javnosti omogućeno da se neposredno upozna sa različitim pravnim argumentima o ovom pitanju“, saopštili su iz Suda.

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Crne Gore i Ujedinjenih Arapskih Emirata usvojen je u Skupštini 3. juna 2025. godine, u ponovnom glasanju. Inicijative za ocjenu njegove ustavnosti podnijete su Ustavnom sudu 23. juna i 30. jula iste godine.