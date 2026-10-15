Prvo pojavljivanje ćerke Sindi Kraford nakon stravične smrti brata: Manekenka u crnini, sve šokirala izgledom

Kaju Gerber uslikali su paparaci na ulicama Los Anđelesa

Izvor: PGP / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Ćerka Sindi Kraford i Rendija Gerbera, manekenka Kaja Gerber, nije se mogla videti u javnosti od kako je preminuo njen rođeni brat Presli. Poznato je da su njih dvoje bili jako vezani, te da su imali i tetovaže posvećene jedno drugome.

No, Kaju su sada paparaci prvi put uslikali na ulicama Los Anđelesa, a na prvi pogled malo ko ju je mogao prepoznati.

'In the three weeks since her brother Presley died, Kaia Gerber has been holed up at home with her boyfriend by her side, barely eating and in total shock' https://t.co/TE3P0KB9xM https://t.co/SPyGIVeZ4k — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb)October 13, 2026

Popularna lepotica dodatno je smršala nakon tragedije, a nakon što su se fotografije proširile mrežama, mnogi su bili zatečeni njenim fizičkim izgledom.

Kako prenosi Daily Mail, izvori bliski porodici kažu da Kaja "jedva jede", te da ju je mama Sindi Kraford naterala da malo izađe iz porodičnog doma.

Inside Kaia Gerber's 21 days of hell since brother Presley's death: Barely eating and disheveled in grief, she emerges after 'mama bear' Cindy pulls her from 'cocoon'... but friends reveal new fears https://t.co/ffBE3Z5GER — Daily Mail (@DailyMail)October 12, 2026

U trenutku fotografisanja nosila je crne helanke i crni džemper, a lice je krila od fotografa puštenom kosom i naočarama.

Uprkos tuzi, Kaja je bila uljudna prema fotografima, te im je u jednom trenutku i mahnula, nastavivši svojim putem.

Kaja govorila o pokojnom bratu

Podsetimo, Kaja je malo pre iznenadne smrti Preslija javno govorila o njegovoj borbi, te je otkrila kako je ona uticala na celu porodicu.

"Kada se tako nešto desi u porodici, znate, to natera sve članove da se malo osveste", rekla je tada i dodala:

"Moji roditelji su većinu života ovaj problem držali u strogoj tajnosti i nikada javno nisu govorili o tome. Pokušali su da sakriju taj problem, što je samo pogoršalo celu situaciju. Znate, osoba se u tom trenutku oseća kao da se porodica stidi nje", rekla je Kaja (misleći na brata).