logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Prvo pojavljivanje ćerke Sindi Kraford nakon stravične smrti brata: Manekenka u crnini, sve šokirala izgledom

Prvo pojavljivanje ćerke Sindi Kraford nakon stravične smrti brata: Manekenka u crnini, sve šokirala izgledom

Autor Jelena Sitarica
0

Kaju Gerber uslikali su paparaci na ulicama Los Anđelesa

Prvo pojavljivanje ćerke Sindi Kraford nakon stravične smrti brata Izvor: PGP / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Ćerka Sindi Kraford i Rendija Gerbera, manekenka Kaja Gerber, nije se mogla videti u javnosti od kako je preminuo njen rođeni brat Presli. Poznato je da su njih dvoje bili jako vezani, te da su imali i tetovaže posvećene jedno drugome.

No, Kaju su sada paparaci prvi put uslikali na ulicama Los Anđelesa, a na prvi pogled malo ko ju je mogao prepoznati.

Popularna lepotica dodatno je smršala nakon tragedije, a nakon što su se fotografije proširile mrežama, mnogi su bili zatečeni njenim fizičkim izgledom.

Kako prenosi Daily Mail, izvori bliski porodici kažu da Kaja "jedva jede", te da ju je mama Sindi Kraford naterala da malo izađe iz porodičnog doma.

U trenutku fotografisanja nosila je crne helanke i crni džemper, a lice je krila od fotografa  puštenom kosom i naočarama. 

Uprkos tuzi, Kaja je bila uljudna prema fotografima, te im je u jednom trenutku i mahnula, nastavivši svojim putem. 

Kaja govorila o pokojnom bratu

Podsetimo, Kaja je malo pre iznenadne smrti Preslija javno govorila o njegovoj borbi, te je otkrila kako je ona uticala na celu porodicu.

"Kada se tako nešto desi u porodici, znate, to natera sve članove da se malo osveste", rekla je tada i dodala:

"Moji roditelji su većinu života ovaj problem držali u strogoj tajnosti i nikada javno nisu govorili o tome. Pokušali su da sakriju taj problem, što je samo pogoršalo celu situaciju. Znate, osoba se u tom trenutku oseća kao da se porodica stidi nje", rekla je Kaja (misleći na brata).

Tagovi

sindi kraford

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ