Predstavnici opozicije nijesu prisustvovali sjednici, dok je predsjednica Odbora Jelena Božović (NSD) izrazila očekivanje da će opozicioni poslanici podržati izmjene tokom rasprave na plenumu.

Izvor: Skupština Crne Gore/ youtube/screenshot

Ustavni odbor Skupštine Crne Gore podržao je sa osam glasova predložene izmjene Ustava kojima se uvodi obavezna provjera integriteta najviših funkcionera izvršne vlasti.

Predstavnici opozicije nijesu prisustvovali sjednici, dok je predsjednica Odbora Jelena Božović (NSD) izrazila očekivanje da će opozicioni poslanici podržati izmjene tokom rasprave na plenumu, prenose Vijesti.

Božović je pojasnila da je predlog izmjena već dobio podršku Ustavnog odbora, ali da ga je Vlada naknadno dopunila.

„Nakon što on bude usvojen na plenumu, tek onda idemo na sljedeći korak – da ovaj odbor pripremi tekst amandmana i uputi na glasanje. Kad u plenumu bude 54 glasa, taj tekst postaje nacrt amandmana, pa Skupština raspisuje javnu raspravu od 30 dana. To je minimalni rok po Ustavu. Nakon završene javne rasprave, pristiglih predloga i sugestija, odbor priprema predlog amandmana koji upućuje plenumu. Tek nakon tog glasanja plenuma, taj predlog amandmana postaje amandman. Time se procedura završava“, objasnila je Božović.

Govoreći o drugim ustavnim promjenama, navela je da se izmjene koje se odnose na integritet i imunitet nalaze u različitim fazama postupka.

„Za izmjene po pitanju imuniteta smo glasali juče, a sjutra će već biti raspisana javna rasprava“, kazala je Božović.

Ona je nakon glasanja najavila da će predlog izmjena već tokom dana biti upućen plenumu Skupštine.

Predloženim izmjenama predviđa se da se provjera integriteta sprovodi prije predlaganja mandatara i kandidata za članove Vlade. Cilj je da se utvrde eventualni rizici od sukoba interesa i omogući njihovo otklanjanje u skladu sa zakonom, pišu Vijesti.

Potpredsjednik Vlade Momo Koprivica ranije je istakao da je suština predloženih rješenja da oni koji upravljaju državom ne smiju biti u sukobu interesa sa državom.

Prema predlogu amandmana, kandidat koji odbije da učestvuje u provjeri integriteta ne bi mogao biti predložen za mandatara niti za člana Vlade. Isto ograničenje odnosilo bi se i na kandidate kod kojih se utvrdi rizik od sukoba interesa koji nije otklonjen na zakonom propisan način.

Predložene ustavne promjene dolaze u trenutku kada se u Skupštini vode razgovori o preostalim obavezama iz evropske agende.

Dok je opozicija prethodnog dana iskazala rezerve prema pojedinim ustavnim rješenjima, predstavnici parlamentarne većine pozvali su na ubrzanje procesa i što skorije ispunjavanje preostalih obaveza.

Više poslaničkih klubova parlamentarne većine založilo se da se te obaveze završe do 15. oktobra.