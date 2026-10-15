O događaju je obaviješten državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, koji je naložio prikupljanje potrebnih obavještenja i sprovođenje drugih kriminalističkih mjera i radnji.

Izvor: Uprava policije

Policija je u mjestu Zbelj, na području opštine Tuzi, pronašla 301,5 kilograma rezanog duvana, čija je vrijednost procijenjena na više od 27.000 eura. Zbog sumnje da je počinio krivično djelo nedozvoljena trgovina, uhapšen je 31-godišnji J.P. iz Tuzi.

Službenici Mobilne jedinice i Stanice granične policije I Podgorica kontrolisali su sinoć plovilo kojim je upravljao J.P. (31), a tokom kontrole pronašli su 19 većih PVC kesa sa 603 pakovanja rezanog duvana.

Kako je saopšteno iz Uprave policije, svako pakovanje bilo je teško po pola kilograma, što znači da je ukupna količina pronađenog duvana iznosila 301,5 kilograma. Procijenjena vrijednost zaplijenjenog duvana je 27.135 eura.

O događaju je obaviješten državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, koji je naložio prikupljanje potrebnih obavještenja i sprovođenje drugih kriminalističkih mjera i radnji.

„Nakon sprovedenih aktivnosti, državni tužilac je naložio da se J.P. liši slobode zbog sumnje da je počinio krivično djelo nedozvoljena trgovina“, navodi se u saopštenju.

Osumnjičeni će, uz krivičnu prijavu, biti sproveden nadležnom tužilaštvu u Podgorici.

Iz Uprave policije poručili su da nastavljaju intenzivne aktivnosti na kontroli državne granice, otkrivanju i suzbijanju prekograničnog kriminala, kao i nezakonitog prometa akciznih proizvoda, s ciljem zaštite ekonomskih interesa države i sprečavanja štete po državni budžet.