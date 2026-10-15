Tokom snažnog nevremena koje je pogodilo Istanbul jedan dječak je izgubio život zbog strujnog udara.

Izvor: @ulkudiebirisi/X

Snažno nevrijeme koje je pogodilo Istanbul pretvorilo se u tragediju, nakon što je jedan 14-godišnji dječak izgubio život usled strujnog udara.

Kako se vidi na snimku koji je objavila Gradska uprava Istanbula, a prenijeli turski mediji, dječak hoda bosonog u četvrti Balat, kada pokušava da pređe preko bare.

U tom trenutku kroz njegovo tijelo prolazi električna struja, on odmah gubi svijest i ruši se na ulicu. Dječak je hitno prevezen u bolnicu, ali da, uprkos naporima ljekara, nije preživio.

Memlekette hayat ne kadar ucuz. İstanbul'da 14 yaşındaki genç elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti #yağmur #sel #SONDAKİKA https://t.co/KPM4rhPDaV — Ülkü✨ (@ulkudiebirisi)October 14, 2026

"U incidentu koji se dogodio u parku Čukur bostan, u četvrti Balat, u opštini Fatih, četrnaestogodišnji M. I. doživio je strujni udar u trenutku kada je nagazio u baru vode. Dete je bez svijesti prevezeno u bolnicu, ali je, uprkos svim pokušajima spasavanja, preminulo. Pokrenuta je istraga o ovom incidentu", saopštila je Gradska uprava Istanbula.

Podsjetimo, najmanje dvije osobe, među kojima i jedno dijete, izgubile su život usled poplava koje su pogodile Tursku.

(Telegraf/MONDO)