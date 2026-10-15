O zahtjevu za trajno oduzimanje imovine odlučivaće Viši sud u Podgorici.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Specijalno državno tužilaštvo podnijelo je Višem sudu u Podgorici, u zakonom propisanom roku, zahtjev za trajno oduzimanje imovinske koristi za koju se sumnja da je stečena kriminalnom djelatnošću Stefana Jankovića, koji je pravosnažno osuđen na tri godine i šest mjeseci zatvora zbog stvaranja kriminalne organizacije.

Prema saopštenju Tužilaštva, zahtjevom je obuhvaćena imovina na teritoriji Bara, uključujući stambene i druge objekte ukupne površine od najmanje 635 kvadratnih metara, kao i vatreno oružje, djelove oružja, putničko vozilo i skuter za vodu, prenosi CdM.

Tužilaštvo predlaže da se od Jankovića trajno oduzmu sljedeće nepokretnosti i pokretne stvari:

– dva stambena prostora sa po tri sobe, površine 45 i 50 kvadratnih metara, koji se nalaze u naselju Dobra Voda. Iako su formalno upisani na drugo lice, prema navodima Tužilaštva, stvarni vlasnik je osuđeni;

– zgrada sa dvorištem i livadom, ukupne površine 540 kvadratnih metara, u naselju Mikulići, koja je u vlasništvu Jankovića;

– putničko vozilo marke „BMW X5“, formalno registrovano na drugo lice, ali za koje Tužilaštvo navodi da je u stvarnom vlasništvu osuđenog;

– skuter za vodu marke „Seadoo“, sa prikolicom;

– tri puške, optički nišan, pet okvira za puške i pištolje, kao i više od 300 komada puščane i pištoljske municije.

Iz Specijalnog državnog tužilaštva navode da je uz zahtjev dostavljena i dokazna građa koja, prema njihovim tvrdnjama, ukazuje na to da je predmetna imovina stečena kriminalnom aktivnošću.

O zahtjevu za trajno oduzimanje imovine odlučivaće Viši sud u Podgorici.