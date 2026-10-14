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Napadnuta Mala Cana: Pjevačicu zadesila još jedna nesreća nakon smrti muža, podijelila jeziv snimak povreda

Napadnuta Mala Cana: Pjevačicu zadesila još jedna nesreća nakon smrti muža, podijelila jeziv snimak povreda

Autor Ana Živančević
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Mala Cana pretrpjela još jednu nesreću nakon smrti muža: pas je izujedao pjevačicu, a snimak povreda šokira javnost.

Napadnuta Mala Cana: Pjevačicu zadesila još jedna nesreća nakon smrti muža, podijelila jeziv snimak Izvor: Kurir

Domaća javnost ostala je u šoku nakon saznanja do kojih je došla naša redakcija, a koji svjedoče o drami kroz koju prolazi Mala Cana.

Pjevačica se našla u centru pažnje javnosti nakon što je u posjed naše redakcije došao uznemirujući snimak koji ledi krv u žilama.

Naime, na video-snimku se jasno vidi njena noga u potpuno bespomoćnom i teškom stanju – prekrivena dubokim ranama, ogrebotinama i masivnim podlivima koji svjedoče o silini udaraca ili napada.

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Malu Canu izujedao pas
Izvor: Kurir
Izvor: Kurir

Iako za sada još uvijek nije zvanično poznato šta se tačno dogodilo niti kako je došlo do ovog incidenta, prizori sa snimka nikoga ne ostavljaju ravnodušnim.

Pjevačica je na snimku sve vrijeme zapomagala i jaukala od bolova, vidno potresena i u šoku, dok su joj rane očigledno zadavale nemilosrdne muke.

Kako saznaju mediji, Canu je izujedao pas, te je pjevačicu nakon smrti velike ljubavi Andrije Bajića (89) zadesila još jedna nedaća.

Izvor: Kurir / MONDO

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Mala Cana napad pas

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