"Gledala sam u cijev pištolja": Jeziv napad na Malu Canu, stala da pomogne pa doživjela pakao

Mala Cana doživjela je šokantnu situaciju na putu ka Beogradu kada joj je mladić prijetio pištoljem. Saznajte sve detalje ovog incidenta.

Izvor: Kurir

Mala Cana danas je doživjela pravu dramu na putu ka Beogradu, nakon što su je novinari sreli u blizini policijske stanice. Pjevačica je tog jutra imala zakazano gostovanje na televiziji Pink, u emisiji kod Jovane Jeremić, ali se put do studija pretvorio u traumatično iskustvo.

Kako je ispričala, nakon prelaska Pančevačkog mosta primetila je mladića koji je stajao pored automobila i mahao joj, zbog čega je pomislila da mu je potrebna pomoć. Kada je zaustavila vozilo i spustila prozor, uslijedio je šok.

"Išla sam prema Beogradu i kad sam prošla preko Pančevačkog mosta - baš u tom dijelu gdije ima dosta grmlja, bio je jedan auto. Stajao je dečko koji je mlad - između 19 i 21 godine."

"On je bio preko puta, ne sa moje strane ka Beogradu. Kad me je uvidio, on je počeo da maše, diže ruke. Ja sam u jednom momentu pomislila, rekoh možda mu je nešto trebalo, mlado dete... Pomislila sam, vidim da tamo stoji neki auto, nisam ga ni registrovala - rekoh traži pomoć, možda dete hoće do Beograda da ode. Prošlo mi je sve najbolje kroz glavu."

"On je uporno mahao i ja sam polako zaustavila auto i spustila prozor. Ja sam zaustavila i ne stigavši već da pitam da mu treba neka pomoć, o čemu se radi, on je meni izgovorio takve psovke... Baš onako preteće, prijetio je. I u tom momentu sam samo shvatila da nešto nije u redu. Ubacila u prvu i polako da krenem, a on se i dalje drao i iz desne ruke iza leđa izvadio pištolj. I uperio u mene, nakon čega sam odmah - iako u šoku, krenula da vozim."

Pjevačica je potom opisala kako je nastavila vožnju prema Beogradu, nastojeći da se što prije udalji od nepoznatog muškarca. Kako je ispričala, u tom trenutku bila je u velikom šoku, a tek kasnije postala je svjesna ozbiljnosti situacije.

„Ja sam vozila do Beograda, ako me je neka kamera snimila, jednostavno sam upalila sva četiri, vozila sam svim mogućim trakama. Više sam bila u tom nekom šoku nego u strahu. Ja sam tačno rekla inspektoru, kada je on uperio pištolj u mene, ja sam tačno vidjela cijev. I samo sam ga pogledala, okrenula glavu i krenula autom. Nisam gledala uopšte niti šta je radio iza mene, da li je pritrčavao kolima, ništa me nije zanimalo. Ja sam samo vozila jer je trebalo da stignem na snimanje“, ispričala je pjevačica.

Susret sa policijskom patrolom kod Sajma

Mala Cana otkrila je i da je tog jutra krenula od kuće oko 9.20, jer je u studiju Pink televizije imala zakazano šminkanje u 10.30. Po dolasku u Beograd, u blizini Sajma naišla je na policijsku patrolu, nakon čega je odlučila da se zaustavi i ispriča šta joj se dogodilo.

„Od kuće sam pošla oko 9.20, pa mi do Pančeva treba nekih 20 minuta, u pola 10 tako. Ja sam u 10.30 imala šminku u Pinku. Samo sam htjela da se sklonim iz te situacije. Razmišljala sam koji je cilj bio tome i ko toliko može da ode daleko.

Našla sam se kod Sajma, gdje sam naišla na patrolu i stala. Čim su mi rekli da izađem iz kola, pitali su me: 'Gospođo, Vi ste uznemireni, da li ste dobro, da li vam je loše, da li treba da zovemo Hitnu pomoć, gdje ste krenuli, da li ste svjesni?'

Ja kažem: 'Svjesno sam krenula samo do Pinka.' Pitali su me šta se desilo, ja im ispričam šta mi se dogodilo i onda su rekli da će patrola koja je na tom putu biti obaviještena, kako bih do Pinka bila obezbijeđena. Rekli su mi da će to biti zabilježeno“, ispričala je Mala Cana.

„U tom momentu uopšte nijesam osjećala strah, niti sam bila uplašena. Bila sam samo u šoku.“

Iako je nakon gostovanja na televiziji imala druge planove, Mala Cana je, nakon razgovora sa advokatom, odlučila da ode u policijsku stanicu Savski venac i prijavi incident.

„Poslije snimanja trebalo je da odem na zadušnice. Međutim, čula sam se sa advokatom i otišla sam u SUP Savski venac. Bila sam uznemirena, više sam se nervirala što nijesam mogla da pročitam ovo što sam uzela za advokata nego što sam bila uplašena. Ja jednostavno idem svojom državom, idem svojom Srbijom, čega da se bojim, šta će možda neko da me zaplaši ili da me ubije? Ubiće me jednom, ne može sto puta“, ispričala je ona.

Kako je navela, nadležne službe uključile su se u slučaj, a uvjerena je da bi mogla detaljno da opiše mladića koji joj je, prema njenim riječima, prijetio pištoljem.

„Pokrenule su se mnoge službe i ja tačno dijete mogu da nacrtam, što sam rekla inspektoru, znači mogu da ga nacrtam. Mlad dečko... Jer ja nikom nijesam zamjerila, osim što sam, eto, išla po državi Srbiji, nikom nijesam zamjerila. Zamjerali su se drugi meni“, navela je Mala Cana.

"Dobijala sam strašne prijetnje na društvenim mrežama"

Govoreći o mogućim motivima incidenta, Mala Cana osvrnula se i na prijetnje koje, kako tvrdi, već duže vrijeme dobija putem društvenih mreža. Istakla je da je uvredljive poruke i prijetnje sprečavaju da se slobodno izražava i iznosi svoje stavove.

„Dobijala sam strašne prijetnje na društvenim mrežama – da umrem, da crknem... To su katastrofalne prijetnje. Znači, ja jednostavno ne smijem da upalim lajv ili nešto objavim, a da to ne budu prijetnje, da sam ćaci, da sam mrtva, da sam ovakva, da sam onakva... Niko nema pravo da me prisiljava ni na šta.

Eto, jednostavno, ja nemam pravo da živim. Naravno, više će se voditi računa o meni, biće više obilazaka, javljanja o tome gdje se krećem i slično“, kazala je pjevačica.

Ponovila je da nije očekivala da bi situacija mogla da poprimi takve razmjere, jer je automobil zaustavila u namjeri da pomogne nepoznatom muškarcu.

„On mene uopšte nije uplašio. Ja sam stala iz najboljih namjera... Stala sam jer sam mislila da čovjeku treba pomoć, da ga povezem, ne znam šta, jednostavno volim da pomognem svima.

On je uporno istrčavao na put da me zaustavi, uporno je istrčavao i to je bilo toliko specifično da u tom momentu nije bilo nikoga iza mene. To se čekao momenat. Mogla sam da budem praćena iz Borče, iz Devojačkog bunara, odakle god. Znači, mogla sam odakle god da budem praćena“, ispričala je Mala Cana.

"Ja sam gledala u cijev pištolja"

Mala Cana je u nastavku razgovora ponovo govorila o trenutku kada je, kako tvrdi, mladić uperio pištolj u nju. Opisala je šta joj je prolazilo kroz glavu dok je pokušavala da se udalji sa mjesta događaja.

„Mene dečko nije uplašio. Ja sam njega pogledala, toliko sam ga pogledala da sam vidjela cijev. Gledala sam u cijev pištolja. Samo sam okrenula glavu i, pošto mi je auto bio u prvoj brzini, produžila sam dalje. Samo mi se u glavi stalno vrtjelo pitanje kakva je to sila koja te navede da dođeš nekome da ga uplašiš, da ga zastrašiš, da budeš spreman da nekome oduzmeš život. Ja to stvarno ne mogu da razumijem“, ispričala je ona.

Na kraju je poručila da neće odustati i zahvalila svima koji su joj pružili podršku nakon uznemirujućeg događaja.

„Boriću se, imala sam sreće, Bog me sačuvao, danas su zadušnice, možda me moj Andrija sačuvao.

Hvala što ste uz mene, što je Srbija uz mene, Bog i moj Andrija“, poručila je Mala Cana.

Izvor: Kurir / MONDO