"Moj Andrija, na Krstovdan ti bacaju stvari pored kontejnera": Mala Cana se ponovo oglasila posle optužbi

Mala Cana se oglasila na Instagramu nakon što su, kako tvrdi, ćerke Andrije Bajića pored kontejnera izbacile stvari iz stana u kojem su živjeli zajedno.

Izvor: Facebook/Svetlana Mala Cana Bajic

Pjevačica i udovica Andrije Bajića, Mala Cana, iznijela je nove optužbe na račun ćerki pokojnog supruga Andrije Bajića, koje je optužila da su očeve stvari izbacile pored kontejnera.

Ona se ovim povodom oglasila i na Instagramu, gdje je podijelila slike stvari na ulici, iza reda kontejnera i obratila se pokojnom suprugu.

"E moj Andrija, dušo moja mila. Voljela bih da si pored mene, ali ne i da gledaš tugu i bruku šta se dešava. Živote moj baca se, izbacuju se tvoje stvari iz tvoje kuće u Beogradu u kontejnere na Krstovdan. Zar baš ništa nikom nije sveto, da li se iko Boga boji? Znam da si povrijeđen gledajući od gore sa neba kao i ja. Milo moje samo neka ti Bog podari carstvo nebesko i mir tvojoj duši. Danas na groblju sam podijelila sa tobom sve šta mi se dešava i znam da si me čuo i da si uz mene. Tužna sam živote moj jer ja tvoje nikad nisam i neću baciti,sve je to dio tebe a dio tebe se uva kao sveta stvar a ne baca u kontejnere", napisala je ona pored slika:

"Andrija je prisilno potpisao taj ugovor"

Pjevačica je za Kurir ranije govorila o ostavinskom postupku, ističući da još uvijek nije poznato kada će rasprava biti održana.

"Još se ne zna kad će biti ta ostavinska rasprava, ali kad god bude bila, ovo se ne radi, dok se ne završi postupak. U ostavinskoj raspravi mogu da tražim da se pobije taj ugovor koji je napravljen, zato što je moj Andrija prvo prisilno napisao taj ugovor. Ja ga jesam natjerala, ali ne na taj način“, navela je ona.

Mala Cana je iznijela i svoje tvrdnje o okolnostima pod kojima je, kako kaže, Andrija potpisao ugovor o raspodjeli imovine, kao i o njegovom zdravstvenom stanju u tom trenutku.

"Na prvom potpisivanju ugovora nije postojalo pravo užitka – gdje je on odmah kod notara tražio na licu mjesta da se upiše pravo užitka, gdje su one poskakale na njega. Moj Andrija nije prošao tada psihijatrijsko-ljekarski pregled, u trenutku kad je pisao ugovor za raspodjelu imovine.

Pogledajte objavu Male Cane na Instagramu: