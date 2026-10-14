"Predao se": Oglasila se Kristina od čijeg se snimka prebijanja ježio cio region, evo šta je sa nasilnikom

Kristina Kika Živković je objavila snimak na kojem se vidi kako joj muškarac prilazi i pesnicom je udara u glavu.

Izvor: kika_zivkovic/Instagram

Influenserka Kristina Kika Živković je polovinom septembra na svom Instagram profilu objavila uznemirujući snimak nasilja koje je doživjela od partnera. Sada se prvi put oglasila za domaće medije i otkrila da se njen bivši predao i da je dobio zabranu prilaska.

"Predao se danas, dobio je zabranu prilaska, a sjutra ga valjda Tužilastvo saslušava, pa da vidimo sta dalje", rekla je influenserka Kristina Kika Živković.

Objavila zastrašujući snimak

Influenserka Kristina Kika Živković je potresne detalje fizičkog i psihičkog maltretiranja koje je doživjela od bivšeg partnera. Govoreći o snimku koji je uznemirio javnost, Kristina je detaljno opisala događaje od 31. maja oko 3 sata ujutru i haos koji je uslijedio.

"Tako je. 31. maja posle ponoći, negdje oko 3 sata ujutru. Ja nisam ni znala za taj snimak, nego sam od 15. juna bila u bolnici gdje mi je bivši partner poslao snimak na Viber i nazivao me pogrdnim imenima pod optužbom da sam ga varala sa momkom od kog sam zapravo tražila pomoć. On mi je poslao snimak sasvim slučajno, a ja nisam ni znala da se to desilo jer sam bila u nesvijesti. U bolnici sam tek vidjela da sam imala udarac i da sam ležala na zemlji prije nego što me je uvukao unutra. Sjećam se samo da sam se u jednom momentu probudila u našem apartmanu u hotelu na sofi, gdje je nastavio da me tuče preko svih podliva. Sjutradan me je vezao za francuski krevet lisicama, udarao me drvenim predmetom, palicom i pištoljem po glavi, dok je pištolj bio uperen u mene. Nisam mogla da pobjegnem jer ništa nisam vidjela na oči. Posle dva dana pravila sam se da je sve u redu kako bi mi odvezao lisice i dao ljekove, pa sam uspjela da izletim iz hotela i krenem ka policijskoj stanici. Međutim, tamo me je sačekala njegova majka i odvela nas na grob njegovog oca preko puta hotela da se on zakune da me više neće tući. Vratila sam se u hotel jer nisam imala drugog izbora, ali te noći posle ponoći, dok je spavao, uspjela sam da pobjegnem u svoj stan, a zatim kod majke. Nakon dva dana završila sam u bolnici gdje sam dobila sepsu i jedva preživjela", ispričala je između ostalog.

"Dosta sam trpjela"

Podsjetimo, Kristina je podijelila snimak na kojem se vidi kako joj muškarac prilazi i pesnicom je udara u glavu nakon čega je ona nepomično ostala da leži na podu, bez svijesti.

Pogledajte fotografije povrede:

"STOP NASILJU NAD ŽENAMA! Dosta sam ćutala. Dosta sam trpjela. Dosta sam se plašila. Sada sam odlučila da progovorim o onome što sam godinama nosila u sebi. Na ovom snimku sam ja. Na njemu se vidi fizički napad koji sam preživjela 31. maja. Vidi se nasilje nadamnom i trenutak u kojem ljudi pokušavaju da me zaštite i razdvoje od napadača. Dugo nisam smjela da prijavim ono što mi se dešavalo. Ne zato što se nije dogodilo, već zato što sam se plašila za sebe i svoju porodicu. Trpjela sam prijetnje, nasilje i zastrašivanje i živjela u strahu šta bi moglo da se dogodi ako progovorim. Danas više ne želim da ćutim", napisala je i dodala:

"Gospodin N. R. iz Šapca je osoba sa kojom povezujem ono što sam lično doživjela i zbog čega sa se sada obratila nadležnim institucijama. Ne želim da bilo ko donosi presudu preko društvenih mreža - želim da se sve što sam prijavila ispita i da institucije utvrde činjenice. Pored ovog snimka, sačuvala sam i druge dokaze o prijetnjama, uznemiravanju i vrijeđanju, kao i objavljivanju mojih privatnih fotografija. Sve to sam spremna da predam nadležnim organima. Posebno želim da kažem da ljudi koji su se te noći našli tu i pokušali da mi pomognu nisu bili slučajni prolaznici. Bili su ljudi koji su se zatekli u objektu i koji su, koliko sam ja doživjela i vidjela, takođe bili izloženi neprijatnostima i nasilju te noći. Ne objavljujem ovo da bih pozvala bilo koga na osvetu, vrijeđanje ili nasilje. Objavljujem jer sam žrtva i više ne želim da se ponašam kao da se ništa nije dogodilo. Niko nema pravo da me tuče. Niko nema pravo da mi prijeti. Niko nema pravo da me zastrašuje. Niko nema pravo da moje privatne fotografije koristi protiv mene. I niko ne treba da se stidi zato što je preživio nasilje. Ja se više ne stidim. Ja više ne ćutim. Tražim samo da se čuje moja strana, da se pogledaju dokazi i da nadležni organi urade ono što je njihov posao. STOP NASILJU NAD ŽENAMA. STOP ĆUTANJU. ŽRTVA NIJE KRIVA", napisala je.

(Blic/MONDO)