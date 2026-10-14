"Dragom Goranu od mame, tate i sina Mirana": Potresne scene sa sahrane Gorana Barea, sin u suzama pored sanduka

Legendarni hrvatski roker i frontmen grupe Majke, Goran Bare, koji je preminuo 9. oktobra u 62. godini, danas će biti ispraćen na večni počinak.

Izvor: YouTube/Hrvatska radiotelevizija

Sahrana Gorana Barea se održava danas, 14. oktobra, u 13 časova na Gradskom groblju u Vinkovcima, gradu u kojem je odrastao i započeo svoju muzičku karijeru.

Među prvima je stigla ožalošćena porodica - majka, otac i sin Miran, koji nije mogao da zadrži suze. Oni su neutešno sedeli pored sanduka, dok su ljudi prilazili da im izjave saučešće.

Najbliži članovi porodice doneli su venac od crvenih gerbera i belih ruža, na kome je napisana oproštajna poruka.

"Poslednji pozdrav dragom Goranu od mame, tate i sina Mirana".



Goran Bare, legendarni jugoslovenski i hrvatski muzičar i osnivač grupe Majke, preminuo je u 62. godini, a mediji su nakon njegove smrti prenosili izjave o sinu s kojim nije uvek imao kontakt.

"Nije me doživljavao kao oca"

Goran Bare je ranije u intervjuu sa Emilom Tedeškijem otkrio da iako sa sinom nije imao dobar odnos, očinstvo ga je mnogo promenilo. Da nije postao otac, kako je tada rekao, "danas ne bi ni bio živ".

Bare je u emisiji Drive by SMS Deutsch na Jamatu tada poručio da ga u 58. godini ne brine budućnost.

"Ne brine me jer jednostavno znam da sam proživeo više od pola života. Što mene ima da brine egzistencija. Sin mi je zbrinut i obezbeđen, za to se pobrinuo moj otac, a i ja takođe, i to je to".

Bare je priznao da sa sinom danas nema nikakav odnos, ali uprkos tome primećuje da se promenio otkad je postao otac:

"Mnogo sam se promenio. Da nisam postao otac, ja ne bih sada tu sedeo i razgovarao sa tobom, nego bih bio mrtav. Ja sam otišao iz selendre u Zagreb, koji je tada u regiji bio velegrad, da bih tu razvaljivao rokenrol. I tu sam ostao kao gastarbajter. A dete odraste..."

"Moje dete me ne doživljava kao oca, nemamo nikakve odnose... Žao mi je, ali mi je drago što sam uspeo da ga školujem. Drago mi je što je završio dva fakulteta, mislim da je to dosta. On ne traži kontakt sa mnom. Osećam gorčinu kod njega", pričao je Bare i dodo da sin niti sluša njegovu muziku, piše index.hr.

(Telegraf, MONDO)