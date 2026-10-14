Voditeljka Tijana Milutinović doživjela je neočekivano iznenađenje u emisiji, kada su joj kolege i gosti odmah nakon ponoći organizovali rođendansko slavlje usred programa.

Izvor: Youtube printscreen / AmiG Show

Voditeljka Tijana Milutinović doživjela je neočekivano iznenađenje u emisiji Amidži šou. Čim je otkucala ponoć, bend u studiju svirao je dobro poznate taktove pjesme "Danas nam je divan dan", dok je pjevač Amel Ćeman Ćemo preuzeo mikrofon i uživo otpjevao rođendansku numeru.

Prisutni gosti i članovi ekipe odmah su se pridružili čestitkama sa osmijesima na licima.

Vidi opis Prekinuta emisija zbog voditeljke Pinka: Iznenađenje usred programa, nije mogla da povjeruje Tijana Milutinović Amidži šou Amel Ćeman Ćemo Amidži šou Tijana Milutinović Amidži šou Tijana Milutinović Amidži šou Tijana Milutinović Amidži šou Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Youtube printscreen / AmiG Show Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Youtube printscreen / AmiG Show Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Youtube printscreen / AmiG Show Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Youtube printscreen / AmiG Show Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Youtube printscreen / AmiG Show Br. slika: 5 5 / 5

Zagrljaji i emotivni trenuci u studiju

Tijana Milutinović nije krila koliko joj je ovaj gest značio, a atmosfera u studiju emisije "Amidži šou"u sekundi se pretvorila u pravo slavlje.

Među prvima koja je potrčala u zagrljaj slavljenici bila je pjevačica Katarina Kaća Grujić, koja je voditeljku odmah zagrlila i čestitala joj rođendan. Odmah za njom, lijepe želje i zagrljaje uputili su i domaćin emisije Ognjen Amidžić, voditeljka Ana Radulović, kao i gosti Ćemo, Ana Korać i Goca Lazarević.

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