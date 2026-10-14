Voditeljka Tijana Milutinović doživjela je neočekivano iznenađenje u emisiji, kada su joj kolege i gosti odmah nakon ponoći organizovali rođendansko slavlje usred programa.
Voditeljka Tijana Milutinović doživjela je neočekivano iznenađenje u emisiji Amidži šou. Čim je otkucala ponoć, bend u studiju svirao je dobro poznate taktove pjesme "Danas nam je divan dan", dok je pjevač Amel Ćeman Ćemo preuzeo mikrofon i uživo otpjevao rođendansku numeru.
Prisutni gosti i članovi ekipe odmah su se pridružili čestitkama sa osmijesima na licima.
Prekinuta emisija zbog voditeljke Pinka: Iznenađenje usred programa, nije mogla da povjeruje
Tijana Milutinović Amidži šou
Amel Ćeman Ćemo Amidži šou
Tijana Milutinović Amidži šou
Tijana Milutinović Amidži šou
Tijana Milutinović Amidži šou
Zagrljaji i emotivni trenuci u studiju
Tijana Milutinović nije krila koliko joj je ovaj gest značio, a atmosfera u studiju emisije "Amidži šou"u sekundi se pretvorila u pravo slavlje.
Među prvima koja je potrčala u zagrljaj slavljenici bila je pjevačica Katarina Kaća Grujić, koja je voditeljku odmah zagrlila i čestitala joj rođendan. Odmah za njom, lijepe želje i zagrljaje uputili su i domaćin emisije Ognjen Amidžić, voditeljka Ana Radulović, kao i gosti Ćemo, Ana Korać i Goca Lazarević.
Pogledajte još kadrova iz emisije:
Prekinuta emisija zbog voditeljke Pinka: Iznenađenje usred programa, nije mogla da povjeruje
Ana Radulović
Ana Radulović
Ana Radulović
Ana Radulović
Goca Lazarević Kaća Grujić