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Prekinuta emisija zbog voditeljke Pinka: Iznenađenje usred programa, nije mogla da povjeruje

Prekinuta emisija zbog voditeljke Pinka: Iznenađenje usred programa, nije mogla da povjeruje

Autor Marina Cvetković
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Voditeljka Tijana Milutinović doživjela je neočekivano iznenađenje u emisiji, kada su joj kolege i gosti odmah nakon ponoći organizovali rođendansko slavlje usred programa.

Prekinuta emisija zbog voditeljke Pinka Izvor: Youtube printscreen / AmiG Show

Voditeljka Tijana Milutinović doživjela je neočekivano iznenađenje u emisiji Amidži šou. Čim je otkucala ponoć, bend u studiju svirao je dobro poznate taktove pjesme "Danas nam je divan dan", dok je pjevač Amel Ćeman Ćemo preuzeo mikrofon i uživo otpjevao rođendansku numeru.

Prisutni gosti i članovi ekipe odmah su se pridružili čestitkama sa osmijesima na licima.

Zagrljaji i emotivni trenuci u studiju

Tijana Milutinović nije krila koliko joj je ovaj gest značio, a atmosfera u studiju emisije "Amidži šou"u sekundi se pretvorila u pravo slavlje.

Među prvima koja je potrčala u zagrljaj slavljenici bila je pjevačica Katarina Kaća Grujić, koja je voditeljku odmah zagrlila i čestitala joj rođendan. Odmah za njom, lijepe želje i zagrljaje uputili su i domaćin emisije Ognjen Amidžić, voditeljka Ana Radulović, kao i gosti Ćemo, Ana Korać i Goca Lazarević.

Pogledajte još kadrova iz emisije:

Tagovi

Tijana Milutinović AmiG Šou

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