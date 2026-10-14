Ana Korać u javnosti posle 5 godina: Ima manje od 50 kilograma, prvi put progovorila o mužu i otkrila čime se bavi

Nekadašnja učesnica rijalitija Zadruga Ana Korać vratila se na Pink nakon pet godina medijske pauze, a gostujući u emisiji Amidži šou, otvorila je dušu o privatnom životu.

Izvor: amig show

Nekadašnja rijaliti učesnica Ana Korać, poslednjih godina se nije pojavljivala u javnosti. Postala je majka dečaka i udala se za partnera s kojim je otpočela romansu pre 6 godina.

Sada je, nakon petogodišnje pauze, gostovala u emisiji AmiG šou otvorila dušu o porodici i dotakla se i izgleda, priznavši da ima "oko 50 kilograma".

"Dovoljno da me ne odnese vjetar", rekla je Ana i nasmijala sve u studiju.

Posebno emotivan trenutak uslijedio je kada je govorila o sinu, koji ju je gledao tokom gostovanja. Kako je priznala, upravo zbog toga imala je ogromnu tremu

Izvor: amig show

"Porodila sam se, dobila najdivnijeg sina. Trenutno me gleda, imam toliku tremu, on mi je najveći kritičar... Da li je mama lijepa, da li se lijepo obukla. Imam tremu zbog njega", priznala je Ana.

"Nikad mi ljepše i mirnije nije bilo u životu"

Koraćeva nije krila koliko joj majčinstvo znači, ističući da su joj suprug i sin danas na prvom mjestu i da nikada nije bila zadovoljnija svojim životom.

"Posvetila sam se majčinstvu, nikad mi ljepše i mirnije nije bilo u životu.Porodica mi je pioritet, na prvom mjestu, stvarno sam presrećna", rekla je ona, a potom potvrdila i da se udala.

"Udala sam se, da", kratko je odgovorila Ana.

Izvor: amig show

Kako je upoznala muža?

Govoreći o suprugu, Ana je otkrila kako su se upoznali i kako je njihova ljubavna priča počela. Iako su se u početku povezali preko poruka, presudni su bili upornost i osjećanja koja su se vremenom razvila između njih.

"Upoznali smo se, bili na večeri. Zajednički prijatelji... Malo po malo... Ja sam tad imala momka, on nebitne vezice. Sve smo raščistili, uplovili u vezu. Stvarno mi je prelijepo, uživam. Imam predivnog muža, voljena sam žena, volim", ispričala je Koraćeva i detaljnije opisala kako je izgledao njihov početak, ne krijući da je u tom periodu i njen, ali i njegov život bio prilično komplikovan.

"Preko poruka, tu smo se upoznali. Udvaranje, udvaranje... Raskinula sam vezu, uplovila sa njim u neku priču. Tada je moj život bio u haosu, njegov isto. Ljubav je pobijedila".

Kako kaže, suprug ju je osvojio upornošću, a prvi utisak koji je ostavio na nju bio je da je fin i povučen. Međutim, njihova ljubav se vremenom samo produbljivala, a zaljubljenost, po svemu sudeći, nije nestala ni nakon toliko godina.

"Upornošću. Predivan je. Na prvu loptu mi je djelovao fin, povučen... Ali, samo na prvu loptu. On je divan i dalje. Ostao je isti, predivan je i dalje. Ne mogu da se žalim na njega. Imam prelepo sećanje na taj početak, prelijepo mi je. Nikako ti leptirići da prođu, meni je to konstantno. Zaljubljena sam skoro šest godina. U početku je bilo malo tajno, nije se znalo".

"Nije iz javnog života, niti želi da bude"



Iako je Ana godinama bila poznata javnosti, njen suprug ne želi da bude dio estradnog sveta niti da se eksponira u medijima. Koraćeva je objasnila i da među njima nema velike razlike u godinama, kako bi neko možda mogao da pomisli, te da je njen partner svega nekoliko godina stariji od nje.

"On nema 80 godina, dečko je mlad, stariji par godina od mene. Nije iz javnog života, niti želi da bude, ne sviđa mu se to. Ja maksimalno poštujem njegovu odluku, ne želi da bude u javnom svetu. Neće da se eksponira, a njegov posao ima direktne veze sa medijima. Vidiš, kako te život navede da se baviš stvarima koje ne voliš", zaključila je Ana Korać u „Amidži šouu“.

(Kurir,MONDO)