Snimila vrele scene sa Lauševićem, bila gola u kadi sa koleginicom: Razvod joj teško pao, evo kako danas izgleda

Ksenija Pajić se prisjetila svojih početaka u filmu 'Oficir sa ružom' i izazovnih scena sa Žarkom Lauševićem i Draganom Mrkić.

Izvor: Youtube/Printscreen/RTS Prikazuje

Glumica Ksenija Pajić na početku svoje karijere igrala je jednu od glavnih uloga u filmu "Oficir sa ružom".

Partner u tom filmu bio joj je Žarko Laušević, sa kojim je i snimila vrelu scenu intimnog odnosa, a osim sa Žarkom, Ksenija je u istom filmu imala i eksplicitnu scenu sa koleginicom Draganom Mrkić, sa kojom je snimala naga u kadi.

Nakon ovoga, Pajićeva je ostvarila brojne uloge na televiziji, ali i u pozorištu, a poslednjih godina možemo je gledati u mnogo hrtvatskih serija.

Pogledajte kadrove iz filma:

Prije nekoliko godina dobila je i diskus herniju, a kako su mediji pisali, lekari su to pripisali upravo napornom radu i konstantnom snimanju koje umije da potraje i po 12 sati dnevno.

Najteži period u životu bio joj je razvod od kolege Emila Vukova sa kojim ima ćerku Vitu, o čemu je javno govorila.

"Odgovorna sam sama sebi, kako se organizujem u životu, tako će mi biti. Nekad mi ta situacija olakšava život, a nekad bi mi možda bilo lakše da je još neko tu da mi pomogne. Ali, imam i puno prijatelja i prijateljica s kojima se posavjetujem, s kojima dijelim i probleme i radosti", rekla je ona svojevremeno.

Izvor: Youtube printscreen/COI Step by Step

"U svakom slučaju, ne osjećam to što nisam u braku ni kao prednost, ni kao nedostatak. To je tako… I nema šanse da se više ikada u životu udam. Na zajednički život bih pristala, na formalni brak ne. Ne bih potpisala, ja sam moderna", istakla je Ksenija tada.

Mnogi se slažu sa tim da glumica i danas jednako plijeni izgledom kao u mladosti, te da joj godine ništa ne mogu.

Izvor: Srbija Danas / MONDO