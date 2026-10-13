Ana Kokić napustila estradu, sa sestrom započela novi posao: Okačila mikrofon o klin i posvetila se kolačima

Ana Kokić je odlučila da se udalji od estrade i više ne planira da pjeva ni snima nove pjesme. Umjesto toga, posvetila se privatnom biznisu sa tortama i kolačima, uz pomoć sestre.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Ana Kokić je u prvoj dekadi dvehiljaditih važila za jednu od najatraktivnijih i najpopularnijih pjevačica na domaćoj estradi, a sada je odlučila da okrene novi list i ostavi muziku po strani! Iako je publiku godinama osvajala ljepotom, glasom i hitovima koji su se pjevali na svakom koraku, pjevačica je, kako saznaju domaći mediji, donijela čvrstu odluku da se ne bavi pjevanjem, već da se posveti privatnom biznisu.

Umjesto mikrofona, nastupa i studija, njena svakodnevica sada je vezana za potpuno drugačiji svijet - poslastičarstvo, torte i kolače, u čemu joj društvo pravi rođena sestra.

Pogledajte kako se u tome Ana snalazi:

Bila je vrlo tražena

Kada se pojavila na muzičkoj sceni, Ana je svojim izgledom i harizmom privukla ogromnu pažnju, a vrlo brzo pokazala je da iza atraktivne spoljašnjosti stoji i ozbiljan muzički potencijal. Prve velike korake napravila je kao članica grupe Energija, nakon čega je započela solo karijeru i za kratko vrijeme izgradila prepoznatljivo ime na estradi. Njena diskografija ubrzo je postala bogatija za niz pjesama koje su obilježile jedan period domaće pop-folk scene, među kojima su "Svejedno", "Čujem da", "Mojne mala", "Idemo na sve", "Da li si to ti", "Interfon" i mnoge druge.

Početkom dvehiljaditih Ana je bila među najtraženijim pjevačicama, a njene pjesme slušale su se u klubovima, na proslavama i žurkama. Publika je voljela njenu energiju, prepoznatljiv glas i scenski nastup, pa je djelovalo da je pred njom karijera koja će godinama nastaviti da se razvija uzlaznom putanjom. Ipak, život je za nju imao i drugačije planove, a kao i mnoge žene, i Ana je u jednom trenutku poželjela da se ostvari u ulozi majke i porodični život stavi u prvi plan.

Evo kako je izgledala na početku karijere:

Udaja za Rađena

Udala se za nekadašnjeg vaterpolistu Nikolu Rađena, s kojim je dobila dvije ćerke. Porodica joj je postala jedan od najvažnijih oslonaca, a tokom godina koje su uslijedile privatni život i majčinske obaveze zauzimali su značajno mjesto u njenoj svakodnevici. Iako nije potpuno nestala iz javnosti, njen muzički put više nije imao isti intenzitet kao u periodu kada je nizala hitove i punila klubove.

Nakon što se njen brak s Rađenom završio, Ana je ponovo pokušala da se vrati na muzičku scenu. Snimala je nove pjesme i trudila se da publici ponudi nešto drugačije, nadajući se da bi mogla da ponovi uspjeh koji je ostvarila na početku karijere. Međutim, i pored novih izdanja, nijedna od tih pjesama nije dostigla popularnost najvećih hitova po kojima je publika i danas pamti. Čini se da je upravo taj period bio važan za preispitivanje prioriteta i odluku o tome kako želi da izgleda njena budućnost.

Ana je u međuvremenu odlučila da napravi potpuni zaokret i da se više ne oslanja na muziku kao svoj profesionalni put. Prema riječima izvora bliskog pjevačici, ona trenutno nema želju ni da nastupa ni da snima nove pjesme, a njena odluka nije samo prolazni hir.

- Ana je odlučila da batali muziku i posveti se privatnom biznisu. Njena sestra odavno pravi torte i kolače i super joj ide taj posao, pa je Ana u jednom trenutku presjekla i odlučila da i sama krene tim putem. Očigledno joj se dopala ideja da se oproba u nečemu drugačijem i da izgradi posao koji nema veze sa estradom. Ona je sada riješena da se posveti tome i ne razmišlja o povratku na scenu. Skoro ju je zvao jedan bend, željeli su da ostvare saradnju s njom i da nastupa s njima, ali je ona to odbila. Njena odluka je čvrsta i trenutno je ne zanimaju ni nastupi, a kamoli snimanje novih pjesama - kaže izvor za Kurir.

Ovakva odluka mogla bi da iznenadi mnoge koji Anu pamte kao jednu od zapaženijih pjevačica svoje generacije. Dok se pojedine njene koleginice trude da po svaku cijenu ostanu prisutne na sceni, objavljuju singlove i prihvataju brojne nastupe, Kokićeva je, po svemu sudeći, odlučila da pronađe drugačiji poslovni i životni ritam.

Nema namjeru da se vrati

Poslastičarstvo joj pruža priliku da se oproba u poslu koji zahtijeva kreativnost, posvećenost i mnogo rada, ali i da zajedno sa sestrom razvija porodičnu priču. Iako je riječ o potpuno drugačijem svijetu od estrade, čini se da Ana u ovom trenutku upravo tu vidi svoju budućnost.

Da li će nekada ponovo poželjeti da uzme mikrofon u ruke i obraduje publiku novom pjesmom ili će torte i kolači definitivno postati njena nova profesija, ostaje da se vidi. Za sada, prema informacijama do kojih je Kurir došao, pjevačica ne pokazuje namjeru da se vrati starom poslu, a estradna scena mogla bi da ostane bez još jednog prepoznatljivog imena koje je obilježilo jednu muzičku epohu.

Još njenih slika pogledajte u galeriji:

(Kurir / MONDO)