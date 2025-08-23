logo
"Ranije si to morao da zaslužiš, da razni autori čuju za tebe": Ana Kokić prokomentarisala novu generaciju pjevača

Autor Ana Živančević
0

Pjevačica je otkrila kako su izgledali njeni muzički počeci, a potom uputila i savjet mlađim kolegama.

Ana Kokić prokomentarisala novu generaciju pjevača Izvor: Instagram printscreen/ anakokicmusic

Ana Kokić snimila je novu pjesmu, a otkrila je da ne nema nikakva očekivanja kada izbacuje novu pjesmu.

"Ja sam naučila da ništa ne očekujem, ali sam u startu znala da je dobra pjesma i da bi došla do publike. Vrijeme uvijek pokaže. Ja se vodim time da za sve nas ima mjesta, ako si vrijedan u ovom poslu i istrajan tako će ti i biti, ako ne radiš, ne može ti pasti sa neba. Mnogo mi je drago i što sam se Mahrini našla na samom početku, ona je veoma mlada i uspješna sada", dodala je Ana Kokić.

Pogledajte fotografije Ane Kokić:

Ona se dotakla mlađih pjevača, pa se prisjetila svojih početaka.

"Sada je drugačije, mladi pjevači imaju svoje društvene mreže na kojima mogu da pokazuju svoj talenat i da pokažu ljudima šta znaju. Ranije si to morao da zaslužiš, da razni autori čuju za tebe, da si dobar pjevač, da si okej kao čovjek, da možeš da pokucaš na vrata studija. Voljela sam tada da imam koreografiju i ples i kostime, htjela sam da pokažem sve što umijem i što mogu", rekla je Ana i dodala:

"Poručila bih mladim pjevačima da budu vrijedni, da vjeruju u sebe i da budu ono što jesu, jer jedino tako će dobiti svoju publiku i tako će trajati. Pjesma je na prvom mjestu, ali i ostalo umije dosta da bude važno. Što se više trudiš publika to cijeni, sve ima svoje".

Izvor: Blic/ MONDO

