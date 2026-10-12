Mane Ćuruvija Kasper podnio je tužbu protiv Jovane Jeremić zbog uvrjedljivih izjava o njemu tokom teškog perioda za Minu Kostić.

Izvor: Youtube printscreen / Milica Kemez Official/pink printscreen

Mane Ćuruvija poznatiji kao Kasper, inače vjerenik Mine Kostić, podnio je tužbu protiv voditeljke Pinka Jovane Jeremić, prenose mediji.

Kasper je, prema navodima, tužio Jovanu Jeremić zbog njenih izjava o njemu, dok je Mina prolazila kroz najteži period.

"Sjećate se ono što je izjavila za mene bez povoda i bez ikakvog razloga? Ja sam čovjek od riječi i naravno da sam je tužio. Neću da dozvolim da me iko tako naziva, neću da pređem preko toga, postoji ko to rješava i to je to, odmah sam je tužio. Šta god da kažem, ja to uradim, nebitno je o kome se radi", rekao je Mane za Telegraf.

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On se posebno osvrnuo na to što ga je voditeljka nazvala demonom, ističući da su njene riječi izgovorene u periodu koji je za njega bio izuzetno težak.

"Neću imati pardona ni prema kome"

"Rekla je da sam demon, iz čista mira, u trenucima koji su bili jako teški, vidjeli ste me kakav sam bio ispred bolnice. Neću imati pardona ni prema kome, niti ću ikada imati, ne interesuje me ni ime ni prezime, interesuje me šta ta osoba izgovori o meni bez povoda, razloga, dokaza. Ja sam slobodan čovjek u svakom smislu, ono što kažem to i uradim, ono što mislim to i kažem, to je kod mene toliko jednostavno", istakao je on i dodao:

"Dolazim u Srbiju, ne bi imalo smisla da ja živim ovdje, a Mina tamo, onda bi bilo da sam ja prevarant. U prvom intervjuu sam rekao da su mi planovi da živim u Srbiji, ja uvek održim riječ", rekao je Mane za pomenuti medij.

Vidi opis Kasper podnio tužbu protiv Jovane Jeremić: Vjerenik Mine Kostić pobjesnio zbog izjava voditeljke Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Novo jutro / youtube Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: Pink / screenshot Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: Printscreen/Youtube/Novo jutro Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: Pink printscreen Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: Instagram/jeremicjovana Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: Pink pintscreen Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: Pink Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: pritnscreen/youtube/Novo jutro Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: printscreen/youtube/ Novo jutro Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: Instagram printscreen / jeremicjovana Br. slika: 10 10 / 10

Sporna izjava Jovane Jeremić

Ono što Kasper zamjera Jovani jeste trenutak kada je voditeljka istakla da je Kasper kriv za Minino tadašnje stanje.

"Problematika ljudi koji završe na psihijatriji je što ne jačaju svoje samopouzdanje i sebe, nego ulažu. To su najčešće mnogo dobri ljudi koji se posvete drugom čovjeku koji ih ne zaslužuje. Konkretno Mina Kostić — tu ženu je prvo trebalo odmah spasiti od one spodobe i od demona koji se zove Kasper. Čovjeka odaljite od žene. On je jedan demon koji ženi uništava život. On je čovjek koji se isključivo zabavlja s Minom zato što hoće da bude popularan. Nije on jedini. Iz iskustva vam govorim sve ovo kako tumačim Minu Kostić. To je čovjek koji isključivo koristi već raslabljenu psihološki, Minu da bi on bio popularan, da bi se on slikao i uopšte me ne bi začudilo da pokuša da uđe u neki rijaliti od septembra. Znači, to je čovjek koji vrlo proračunato sve radi. To je čovjek za kog tvrdim da nema dva dinara u džepu, da nema pas za šta da ga ujede u Americi. Jer da ima, ne bi njegova žena i djevojka završila na psihijatriji, nego bi bila na dvoru ili na Bahamima i kupala bi se i slala fotografije vama da objavite paparaco. Njemu ništa nije sveto. On koristi raslabljenu ženu i uništava je", rekla je ona, a na pitanje za komentar zbog čega je sada Kasper došao da je vidi dok je na psihijatriji.

"Kao još jedan način da sebi prikupi još slave, na Mini koja je u psihijatrijskoj bolnici. Njega baš briga kako je Mina. On je došao da bi se on pokazao kako je navodno mnogo dobar. To su ljudi koji imaju masku i to su ljudi koji su monstrumi, oni treba da završe na psihijatriji, ali nažalost ne završi onaj koji to čini, nego žrtva. Ja bih njemu zabranila da uđe u zemlju posle ovoga što je radio Mini. Ja tvrdim da je ona zbog posledica njihovog odnosa završila u toj psihijatriji i ženu treba neko da zaštiti od njega, da mu zabrane pristup."

Vidi opis Kasper podnio tužbu protiv Jovane Jeremić: Vjerenik Mine Kostić pobjesnio zbog izjava voditeljke Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 10 / 10

Izvor: Kurir / MONDO