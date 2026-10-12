Nakon što je Mane Kasper tužio Jovanu Jeremić, voditeljka se oglasila, naglašavajući da nikada nije izgubila u pravnim bitkama.

Izvor: Youtube printscreen / Bez Filtera Sa Sarom Miom/printscreen/youtube/ Novo jutro

Nakon što je u javnosti odjeknula vijest da je Mane Ćuruvija Kasper, partner pjevačice Mine Kostić, podnio tužbu protiv Jovane Jeremić, voditeljka je odlučila da reaguje. Ona je istakla da zvanične papire još uvijek nije dobila.

U svom prepoznatljivom, samouvjerenom stilu poručila je da do ročišta neće detaljnije komentarisati slučaj, podsjećajući da iz dosadašnjih pravnih okršaja nikada nije izašla kao gubitnik.

Vidi opis "Mnogi su me tužili, ali me niko nije dobio": Jovana Jeremić nikad brutalnije odgovorila Mininom vjereniku Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram printscreen Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Youtube printscreen/ pink.rs Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Instagram printscreen Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: pritnscreen/youtube/Pink Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Pink printscreen Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Instagram printscreen / minakostic_official Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Instagram printscreen / minakostic_official Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: TikTok/jecastar/printscreen Br. slika: 8 8 / 8

"Još ništa nisam dobila, ali bilo je ranije priče da će me tužiti. Ja do ročišta neću komentarisati ništa. Mnogi su mene tužili, pa me niko nije dobio!", rekla je samouvjereno Jovana Jeremić.

Podsjetimo, kako se navodi, Kasper je tužio Jovanu Jeremić zbog njenih izjava o njemu, dok je Mina prolazila kroz najteži period.

"Sjećate se ono što je izjavila za mene bez povoda i bez ikakvog razloga? Ja sam čovjek od riječi i naravno da sam je tužio. Neću da dozvolim da me iko tako naziva, neću da pređem preko toga, postoji ko to rešava i to je to, odmah sam je tužio. Šta god da kažem, ja to uradim, nebitno je o kome se radi", rekao je Mane.

Vidi opis "Mnogi su me tužili, ali me niko nije dobio": Jovana Jeremić nikad brutalnije odgovorila Mininom vjereniku Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Novo jutro / youtube Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: Pink / screenshot Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: Printscreen/Youtube/Novo jutro Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: Pink printscreen Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: Instagram/jeremicjovana Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: Pink pintscreen Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: Pink Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: pritnscreen/youtube/Novo jutro Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: printscreen/youtube/ Novo jutro Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: Instagram printscreen / jeremicjovana Br. slika: 10 10 / 10

"On je čovjek koji se isključivo zabavlja s Minom zato što hoće da bude popularan"

Voditeljka se tada osvrnula i na situaciju koja se dogodila pjevačici Mini Kostić, ističući da je za njeno stanje kriv pjevačicin vjerenik Mane Ćuruvija poznatiji kao Kasper.

"Problematika ljudi koji završe na psihijatriji je što ne jačaju svoje samopouzdanje i sebe, nego ulažu. To su najčešće mnogo dobri ljudi koji se posvete drugom čovjeku koji ih ne zaslužuje. Konkretno Mina Kostić — tu ženu je prvo trebalo odmah spasiti od one spodobe i od demona koji se zove Kasper. Čovjjeka odaljite od žene. On je jedan demon koji ženi uništava život. On je čovjek koji se isključivo zabavlja s Minom zato što hoće da bude popularan. Nije on jedini. Iz iskustva vam govorim sve ovo kako tumačim Minu Kostić. To je čovjek koji isključivo koristi već raslabljenu psihološki, Minu da bi on bio popularan, da bi se on slikao i uopšte me ne bi začudilo da pokuša da uđe u neki rijaliti od septembra. Znači, to je čovek koji vrlo proračunato sve radi. To je čovjek za kog tvrdim da nema dva dinara u džepu, da nema pas za šta da ga ujede u Americi. Jer da ima, ne bi njegova žena i devojka završila na psihijatriji, nego bi bila na dvoru ili na Bahamima i kupala bi se i slala fotografije vama da objavite paparaco. Njemu ništa nije sveto. On koristi raslabljenu ženu i uništava je", rekla je ona, a na pitanje za komentar zbog čega je sada Kasper došao da je vidi dok je na psihijatriji.

"Kao još jedan način da sebi prikupi još slave, na Mini koja je u psihijatrijskoj bolnici. Njega baš briga kako je Mina. On je došao da bi se on pokazao kako je navodno mnogo dobar. To su ljudi koji imaju masku i to su ljudi koji su monstrumi, oni treba da završe na psihijatriji, ali nažalost ne završi onaj koji to čini, nego žrtva. Ja bih njemu zabranila da uđe u zemlju posle ovoga što je radio Mini. Ja tvrdim da je ona zbog posledica njihovog odnosa završila u toj psihijatriji i ženu treba neko da zaštiti od njega, da mu zabrane pristup."

Vidi opis "Mnogi su me tužili, ali me niko nije dobio": Jovana Jeremić nikad brutalnije odgovorila Mininom vjereniku Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 10 / 10

Izvor: Kurir / MONDO