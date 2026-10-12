Atina Tošić u Milanu živi sa ćerkom poznatih roditelja: Bile nerazdvojne u srednjoj školi, upisale isti fakultet

Atina Tošić, ćerka Jelene Karleuše, započela je novi život u Milanu s Dariom Šarić, a njihovo prijateljstvo se dodatno učvrstilo.

Izvor: MONDO/Petar Aleksić

Starija ćerka Jelene Karleuše i Duška Tošića Atina Tošić, čim je postala punoletna, novu životnu etapu započela je u Milanu, gdje živi s Dariom Šarić, naslednicom Duška Šarića i Svetlane Dimitrić, nekada Šarić. Njih dvije se druže godinama, a zajednički život u Italiji dodatno je učvrstio njihovo prijateljstvo.

Prave drugarice

Atina je za svoju novu adresu izabrala Milano, grad koji važi za jednu od evropskih prijestonica mode, umjetnosti i obrazovanja. Ipak, u ovom velikom italijanskom gradu nije sama, budući da joj društvo pravi Daria. Njih dvije se poznaju odranije, išle su u istu srednju školu, a prijateljstvo su nastavile i van granica Srbije, gdje su započele obrazovanje na istom fakultetu.

Pogledajte kako ona izgleda:

Mlade naslednice poznatih porodica, osim druženja, našle su se i pred sličnim životnim izazovima, od studentskih obaveza do privikavanja na život u drugoj zemlji. Zajednički život sigurno im olakšava prve korake u novoj sredini, ali im istovremeno pruža priliku da postanu samostalnije i steknu iskustva koja će im značiti u budućnosti.

Provode vrijeme na pravi način

Da između njihovih porodica postoji bliskost, pokazali su i prethodnih godina. Porodica Šarić bila je među gostima na proslavi Atininog 18. rođendana, a druženje nije bilo rezervisano samo za posebne prilike.

I porodice su posjećivale jedna drugu na važnim slavljima, što govori o tome da se njihovo poznanstvo njeguje duže vrijeme. Sada, kada su obje djevojke u Milanu, njihovo prijateljstvo dobilo je novu dimenziju.

Izvor: Kurir / MONDO